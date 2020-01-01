Tokenomie pentru ARC (ARC) Descoperă informații cheie despre ARC (ARC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ARC (ARC) The $ARC utility token, deployed on Ethereum and expanding to Layer-2, enables access to governance, staking and participation in ARC’s AI ecosystem. With ARC, users can engage in an AI ecosystem built around high performance, privacy, and sustainable solutions. The $ARC utility token, deployed on Ethereum and expanding to Layer-2, enables access to governance, staking and participation in ARC’s AI ecosystem. With ARC, users can engage in an AI ecosystem built around high performance, privacy, and sustainable solutions. Pagină de internet oficială: https://www.arc.ai/ Carte albă: https://docs.google.com/document/d/1lAB5SGiv1Y0pXpj15yZkYy2bfIBvzsCHYc9XF316rA0/edit?usp=sharing Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0x672fdba7055bddfa8fd6bd45b1455ce5eb97f499 Cumpără ARC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ARC (ARC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ARC (ARC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Ofertă totală: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Ofertă aflată în circulație: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Maxim dintotdeauna: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.002815 $ 0.002815 $ 0.002815 Află mai mult despre prețul tokenului ARC (ARC)

Structura în profunzime a tokenului ARC (ARC) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri ARC. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Overview AI Rig Complex (ARC) is a platform for decentralized, modular AI agent deployment, with the ARC token at the core of its ecosystem. The tokenomics are designed to incentivize participation, ensure long-term sustainability, and align the interests of developers, users, and the broader community. Issuance Mechanism Deflationary, Exponential Decay Model:

The ARC token (previously ATC, now AI3) is issued per block, with the issuance rate declining over time: Initial Rate: ~4.75 ARC per block at launch. 10 Years: ~2.5 ARC per block. 20 Years: ~1.2 ARC per block. 30 Years: ~0.55 ARC per block.

The ARC token (previously ATC, now AI3) is issued per block, with the issuance rate declining over time: Exponential Decline:

The issuance curve is steep at first, then gradually flattens, ensuring a controlled, predictable supply and increasing scarcity over time. Allocation Mechanism While a detailed allocation table for ARC is not publicly available, the following mechanisms are observed in similar agent infrastructure projects and are likely to be reflected in ARC’s approach: Allocation Category Description/Notes Community Incentives Airdrops, dropgames, and engagement rewards to drive adoption and participation. Developer/Team Rewards for core contributors and ongoing development. Ecosystem Growth Incentives for ecosystem partners, integrations, and strategic growth. Treasury Reserve for long-term sustainability and unforeseen expenditures. Exchange Liquidity Tokens allocated for market making and exchange listings. Usage and Incentive Mechanism Ecosystem Utility:

ARC is used to pay for deploying and interacting with AI agents, smart contracts, and decentralized applications within the ARC ecosystem.

ARC is used to pay for deploying and interacting with AI agents, smart contracts, and decentralized applications within the ARC ecosystem. Developer Incentives:

Developers can earn ARC through airdrops, dropgames, and by contributing to the ecosystem.

Developers can earn ARC through airdrops, dropgames, and by contributing to the ecosystem. Transaction Efficiency:

ARC powers Smart Order Routing and the ARC Virtual Machine (AVM), optimizing transaction costs and speeds.

ARC powers Smart Order Routing and the ARC Virtual Machine (AVM), optimizing transaction costs and speeds. Staking and Governance:

While not explicitly detailed, similar platforms use staking for governance and network security, and ARC may follow suit. Locking Mechanism No Explicit Locking/Unlocking Data:

As of the latest available data, there is no public record of formal token locking or vesting schedules for ARC. This may indicate: Immediate liquidity for most tokens. Potential for future staking or governance lockups as the ecosystem matures.

As of the latest available data, there is no public record of formal token locking or vesting schedules for ARC. This may indicate: Unlocking Time No Scheduled Unlocks Disclosed:

There are no recorded unlock events or vesting schedules for ARC in the available data. This suggests either: All tokens are liquid upon issuance. Unlock schedules, if any, are not publicly disclosed.

There are no recorded unlock events or vesting schedules for ARC in the available data. This suggests either: Summary Table Mechanism Details Issuance Exponential decay, per-block, deflationary (4.75 → 0.55 ARC/block over 30 years) Allocation Community, team, ecosystem, treasury, exchange liquidity (exact % not disclosed) Usage/Incentives Payments for AI services, developer rewards, transaction efficiency, possible staking Locking No explicit locking/vesting schedules disclosed Unlocking No scheduled unlocks or vesting events reported In-Depth Analysis and Implications Deflationary Model:

The declining issuance rate is designed to create scarcity, potentially increasing token value over time and rewarding early adopters.

The declining issuance rate is designed to create scarcity, potentially increasing token value over time and rewarding early adopters. Ecosystem Focus:

ARC’s utility is tightly integrated with the platform’s AI and smart contract infrastructure, ensuring ongoing demand as the ecosystem grows.

ARC’s utility is tightly integrated with the platform’s AI and smart contract infrastructure, ensuring ongoing demand as the ecosystem grows. Transparency and Future Developments:

The lack of detailed public allocation and vesting data is a limitation. As ARC matures, more granular disclosures may emerge, especially if governance or staking mechanisms are introduced.

The lack of detailed public allocation and vesting data is a limitation. As ARC matures, more granular disclosures may emerge, especially if governance or staking mechanisms are introduced. Comparative Perspective:

ARC’s tokenomics are consistent with leading agent infrastructure projects, emphasizing long-term sustainability, community incentives, and developer engagement. Limitations No Public Unlock/Lock Data:

The absence of explicit locking and unlocking schedules may pose risks for investors seeking clarity on token supply dynamics.

The absence of explicit locking and unlocking schedules may pose risks for investors seeking clarity on token supply dynamics. Allocation Uncertainty:

Without a published allocation table, the exact distribution among stakeholders remains unclear. Actionable Insights Monitor for Updates:

Stakeholders should watch for future disclosures regarding allocation, vesting, and governance mechanisms.

Stakeholders should watch for future disclosures regarding allocation, vesting, and governance mechanisms. Engage with the Ecosystem:

Participation in airdrops, dropgames, and development initiatives can provide early access to ARC tokens and influence the platform’s direction. References OKX ARC Tokenomics Overview

Bitget ARC Listing Announcement Note: This analysis is based on the latest available data as of September 2025. For the most current and detailed information, consult official ARC documentation and community channels.

Tokenomie pentru ARC (ARC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ARC (ARC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ARC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ARC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ARC, explorează prețul în direct al tokenului ARC!

