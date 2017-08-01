Tokenomie pentru Arweave (AR) Descoperă informații cheie despre Arweave (AR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below. Pagină de internet oficială: https://www.arweave.org Carte albă: https://ar-io.net/azo-0qw6bb9u5doGdMR-atcIRV_ylJCV4K4Kwv85GO4 Explorator de blocuri: https://viewblock.io/arweave

Tokenomie și analiză de preț pentru Arweave (AR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Arweave (AR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 370.81M $ 370.81M $ 370.81M Ofertă totală: $ 65.65M $ 65.65M $ 65.65M Ofertă aflată în circulație: $ 65.65M $ 65.65M $ 65.65M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 372.77M $ 372.77M $ 372.77M Maxim dintotdeauna: $ 90.912 $ 90.912 $ 90.912 Minim dintotdeauna: $ 0.485449842644 $ 0.485449842644 $ 0.485449842644 Preț curent: $ 5.648 $ 5.648 $ 5.648 Află mai mult despre prețul tokenului Arweave (AR)

Tokenomie pentru Arweave (AR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Arweave (AR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AR, explorează prețul în direct al tokenului AR!

Cum se cumpără AR Te interesează să adaugi Arweave (AR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AR pe MEXC!

Istoric de preț pentru Arweave (AR) Analiza istoricului de preț pentru AR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AR!

Predicție de preț pentru AR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AR? Pagina noastră de predicție de preț pentru AR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AR!

