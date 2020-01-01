Tokenomie pentru APE and PEPE (APEPE) Descoperă informații cheie despre APE and PEPE (APEPE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre APE and PEPE (APEPE) A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting. A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting. Pagină de internet oficială: https://apepe.lol/ Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0xa3f751662e282e83ec3cbc387d225ca56dd63d3a Cumpără APEPE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru APE and PEPE (APEPE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru APE and PEPE (APEPE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 36.05M $ 36.05M $ 36.05M Ofertă totală: $ 210.00T $ 210.00T $ 210.00T Ofertă aflată în circulație: $ 38.72T $ 38.72T $ 38.72T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 195.51M $ 195.51M $ 195.51M Maxim dintotdeauna: $ 0.00001 $ 0.00001 $ 0.00001 Minim dintotdeauna: $ 0.000000630152321878 $ 0.000000630152321878 $ 0.000000630152321878 Preț curent: $ 0.000000931 $ 0.000000931 $ 0.000000931 Află mai mult despre prețul tokenului APE and PEPE (APEPE)

Tokenomie pentru APE and PEPE (APEPE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru APE and PEPE (APEPE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri APEPE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri APEPE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru APEPE, explorează prețul în direct al tokenului APEPE!

Cum se cumpără APEPE Te interesează să adaugi APE and PEPE (APEPE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru APEPE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra APEPE pe MEXC!

Istoric de preț pentru APE and PEPE (APEPE) Analiza istoricului de preț pentru APEPE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru APEPE!

Predicție de preț pentru APEPE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta APEPE? Pagina noastră de predicție de preț pentru APEPE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul APEPE!

