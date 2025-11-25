Ce este AMZNX

Tokenomie și analiză de preț pentru Amazon.com xStock (AMZNX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Amazon.com xStock (AMZNX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Ofertă totală: $ 15.50K $ 15.50K $ 15.50K Ofertă aflată în circulație: $ 9.07K $ 9.07K $ 9.07K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Maxim dintotdeauna: $ 270 $ 270 $ 270 Minim dintotdeauna: $ 188.44399514803126 $ 188.44399514803126 $ 188.44399514803126 Preț curent: $ 227.22 $ 227.22 $ 227.22 Află mai mult despre prețul tokenului Amazon.com xStock (AMZNX) Cumpără AMZNX acum!

Informații despre Amazon.com xStock (AMZNX) Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology. Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology. Pagină de internet oficială: https://assets.backed.fi/products/amazon-xstock Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/Xs3eBt7uRfJX8QUs4suhyU8p2M6DoUDrJyWBa8LLZsg

Tokenomie pentru Amazon.com xStock (AMZNX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Amazon.com xStock (AMZNX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AMZNX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AMZNX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AMZNX, explorează prețul în direct al tokenului AMZNX!

Cum se cumpără AMZNX Te interesează să adaugi Amazon.com xStock (AMZNX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AMZNX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AMZNX pe MEXC! Istoric de preț pentru Amazon.com xStock (AMZNX) Analiza istoricului de preț pentru AMZNX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AMZNX! Predicție de preț pentru AMZNX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AMZNX? Pagina noastră de predicție de preț pentru AMZNX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AMZNX!

