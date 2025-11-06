Ce este Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tokenul Amazon.com xStock este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Amazon.com xStock. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru AMZNX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre Amazon.com xStock pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Amazon.com xStock fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Amazon.com xStock (USD)

Ce valoare va avea Amazon.com xStock (AMZNX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Amazon.com xStock (AMZNX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Amazon.com xStock.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Amazon.com xStock!

Tokenomie pentru Amazon.com xStock (AMZNX)

Înțelegerea tokenomică a Amazon.com xStock (AMZNX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru AMZNX!

Cum se cumpără Amazon.com xStock (AMZNX)

Vrei să știi cum să cumperi Amazon.com xStock? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Amazon.com xStock cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

AMZNX în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă Amazon.com xStock

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Amazon.com xStock, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Amazon.com xStock Cât valorează Amazon.com xStock (AMZNX) astăzi? Prețul pe viu pentru AMZNX în USD este 247.19 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru AMZNX în USD? $ 247.19 . Consultă Prețul actual pentru AMZNX la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Amazon.com xStock? Capitalizarea de piață pentru AMZNX este $ 1.88M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru AMZNX? Ofertă aflată în circulație pentru AMZNX este 7.59K USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru AMZNX? AMZNX a obținut un preț ATH de 3,341.2964079602716 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru AMZNX? AMZNX a avut un preț ATL de 188.44399514803126 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru AMZNX? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru AMZNX este $ 59.48K USD . Va crește AMZNX în acest an? AMZNX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru AMZNX pentru o analiză mai aprofundată.

