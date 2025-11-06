BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Amazon.com xStock astăzi este 247.19 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru AMZNX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru AMZNX pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Amazon.com xStock astăzi este 247.19 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru AMZNX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru AMZNX pe MEXC acum.

Mai multe despre AMZNX

Informații de preț pentru AMZNX

Ce este AMZNX

Pagina oficială pentru AMZNX

Tokenomie pentru AMZNX

Prognoza prețurilor pentru AMZNX

Istoric AMZNX

Ghid de cumpărare AMZNX

Convertor valutar AMZNX în fiduciar

AMZNX Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Amazon.com xStock

Pret Amazon.com xStock (AMZNX)

Preț în timp real pentru 1 AMZNX în USD:

$247.15
$247.15$247.15
-0.43%1D
USD
Amazon.com xStock (AMZNX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:31:56 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Amazon.com xStock (AMZNX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 246.93
$ 246.93$ 246.93
Minim 24 h
$ 250.79
$ 250.79$ 250.79
Maxim 24 h

$ 246.93
$ 246.93$ 246.93

$ 250.79
$ 250.79$ 250.79

$ 3,341.2964079602716
$ 3,341.2964079602716$ 3,341.2964079602716

$ 188.44399514803126
$ 188.44399514803126$ 188.44399514803126

-0.87%

-0.43%

+8.71%

+8.71%

Prețul în timp real pentru Amazon.com xStock (AMZNX) este $ 247.19. În ultimele 24 de ore, tokenul AMZNX a fost tranzacționat între un minim de $ 246.93 și un maxim de $ 250.79, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AMZNX este $ 3,341.2964079602716, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 188.44399514803126.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AMZNX s-a modificat cu -0.87% în decursul ultimei ore, cu -0.43% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +8.71% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Amazon.com xStock (AMZNX)

No.1812

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

$ 59.48K
$ 59.48K$ 59.48K

$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M

7.59K
7.59K 7.59K

--
----

15,499.3371032
15,499.3371032 15,499.3371032

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Amazon.com xStock este $ 1.88M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 59.48K. Oferta aflată în circulație pentru AMZNX este 7.59K, cu o ofertă totală de 15499.3371032. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.83M.

Istoric de preț pentru Amazon.com xStock (AMZNX) USD

Urmărește modificările de preț pentru Amazon.com xStock pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -1.0673-0.43%
30 de zile$ +25.95+11.72%
60 de zile$ +16.04+6.93%
90 de zile$ +24.7+11.10%
Modificare de preț astăzi pentru Amazon.com xStock

Astăzi, AMZNX a înregistrat o modificare de $ -1.0673 (-0.43%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Amazon.com xStock

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +25.95 (+11.72%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Amazon.com xStock

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, AMZNX a văzut o modificare de $ +16.04 (+6.93%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Amazon.com xStock

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +24.7 (+11.10%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Amazon.com xStock (AMZNX)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Amazon.com xStock.

Ce este Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tokenul Amazon.com xStock este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Amazon.com xStock. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru AMZNX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Amazon.com xStock pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Amazon.com xStock fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Amazon.com xStock (USD)

Ce valoare va avea Amazon.com xStock (AMZNX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Amazon.com xStock (AMZNX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Amazon.com xStock.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Amazon.com xStock!

Tokenomie pentru Amazon.com xStock (AMZNX)

Înțelegerea tokenomică a Amazon.com xStock (AMZNX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru AMZNX!

Cum se cumpără Amazon.com xStock (AMZNX)

Vrei să știi cum să cumperi Amazon.com xStock? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Amazon.com xStock cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

AMZNX în monede locale

1 Amazon.com xStock(AMZNX) în VND
6,504,804.85
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în AUD
A$380.6726
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în GBP
187.8644
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în EUR
212.5834
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în USD
$247.19
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în MYR
RM1,033.2542
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în TRY
10,409.1709
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în JPY
¥37,820.07
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în ARS
ARS$358,764.1503
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în RUB
20,061.9404
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în INR
21,905.9778
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în IDR
Rp4,119,831.6854
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în PHP
14,571.8505
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în EGP
￡E.11,689.6151
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în BRL
R$1,319.9946
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în CAD
C$348.5379
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în BDT
30,159.6519
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în NGN
355,157.6482
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în COP
$943,472.3201
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în ZAR
R.4,291.2184
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în UAH
10,396.8114
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în TZS
T.Sh.607,345.83
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în VES
Bs55,123.37
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în CLP
$232,852.98
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în PKR
Rs69,865.7816
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în KZT
130,029.3557
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în THB
฿8,011.4279
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în TWD
NT$7,650.5305
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în AED
د.إ907.1873
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în CHF
Fr197.752
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în HKD
HK$1,920.6663
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în AMD
֏94,525.456
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în MAD
.د.م2,301.3389
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în MXN
$4,600.2059
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în SAR
ريال926.9625
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în ETB
Br37,941.1931
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în KES
KSh31,922.1166
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în JOD
د.أ175.25771
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în PLN
909.6592
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în RON
лв1,087.636
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în SEK
kr2,370.5521
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în BGN
лв417.7511
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în HUF
Ft82,727.0773
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în CZK
5,213.2371
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în KWD
د.ك75.88733
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în ILS
805.8394
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în BOB
Bs1,705.611
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în AZN
420.223
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în TJS
SM2,279.0918
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în GEL
669.8849
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în AOA
Kz225,536.156
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în BHD
.د.ب93.19063
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în BMD
$247.19
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în DKK
kr1,599.3193
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în HNL
L6,496.1532
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în MUR
11,370.74
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în NAD
$4,293.6903
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în NOK
kr2,526.2818
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în NZD
$437.5263
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în PAB
B/.247.19
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în PGK
K1,055.5013
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în QAR
ر.ق899.7716
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în RSD
дин.25,121.9197
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în UZS
soʻm2,942,737.6244
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în ALL
L20,731.8253
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în ANG
ƒ442.4701
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în AWG
ƒ444.942
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în BBD
$494.38
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în BAM
KM417.7511
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în BIF
Fr728,963.31
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în BND
$321.347
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în BSD
$247.19
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în JMD
$39,636.9165
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în KHR
992,729.8714
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în KMF
Fr105,302.94
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în LAK
5,373,695.5447
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în LKR
රු75,360.8153
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în MDL
L4,229.4209
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în MGA
Ar1,113,467.355
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în MOP
P1,977.52
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în MVR
3,806.726
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în MWK
MK428,404.989
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în MZN
MT15,807.8005
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în NPR
रु35,026.823
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în PYG
1,753,071.48
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în RWF
Fr359,167.07
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în SBD
$2,031.9018
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în SCR
3,396.3906
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în SRD
$9,516.815
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în SVC
$2,160.4406
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în SZL
L4,288.7465
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în TMT
m865.165
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în TND
د.ت731.43521
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în TTD
$1,673.4763
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în UGX
Sh864,176.24
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în XAF
Fr140,651.11
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în XCD
$667.413
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în XOF
Fr140,651.11
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în XPF
Fr25,460.57
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în BWP
P3,324.7055
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în BZD
$496.8519
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în CVE
$23,651.1392
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în DJF
Fr43,999.82
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în DOP
$15,899.2608
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în DZD
د.ج32,297.8454
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în FJD
$563.5932
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în GNF
Fr2,149,317.05
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în GTQ
Q1,893.4754
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în GYD
$51,702.2604
1 Amazon.com xStock(AMZNX) în ISK
kr31,145.94

Resursă Amazon.com xStock

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Amazon.com xStock, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Amazon.com xStock oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Amazon.com xStock

Cât valorează Amazon.com xStock (AMZNX) astăzi?
Prețul pe viu pentru AMZNX în USD este 247.19 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru AMZNX în USD?
Prețul actual pentru AMZNX la USD este $ 247.19. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Amazon.com xStock?
Capitalizarea de piață pentru AMZNX este $ 1.88M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru AMZNX?
Ofertă aflată în circulație pentru AMZNX este 7.59K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru AMZNX?
AMZNX a obținut un preț ATH de 3,341.2964079602716 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru AMZNX?
AMZNX a avut un preț ATL de 188.44399514803126 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru AMZNX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru AMZNX este $ 59.48K USD.
Va crește AMZNX în acest an?
AMZNX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru AMZNX pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:31:56 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Amazon.com xStock (AMZNX)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator AMZNX în USD

Sumă

AMZNX
AMZNX
USD
USD

1 AMZNX = 247.19 USD

Tranzacționează AMZNX

AMZNX/USDT
$247.15
$247.15$247.15
-0.42%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,350.86
$102,350.86$102,350.86

-1.32%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,340.76
$3,340.76$3,340.76

-1.69%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.63
$157.63$157.63

-1.80%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.02%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,481.00
$1,481.00$1,481.00

+0.33%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,350.86
$102,350.86$102,350.86

-1.32%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,340.76
$3,340.76$3,340.76

-1.69%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2529
$2.2529$2.2529

-1.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.63
$157.63$157.63

-1.80%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0416
$1.0416$1.0416

-4.01%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.08
$31.08$31.08

+107.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1837
$0.1837$0.1837

+267.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004395
$0.0004395$0.0004395

+193.00%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.041100
$0.041100$0.041100

+4,010.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$5.573
$5.573$5.573

+457.30%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1837
$0.1837$0.1837

+267.40%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.41368
$0.41368$0.41368

+226.32%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$5.9052
$5.9052$5.9052

+215.83%