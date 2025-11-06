Ce este OLAXBT (AIO)

OlaXBT is a Web3 AI-powered market intelligence platform built on the BNB Smart Chain. The project leverages reinforcement learning (RL) and a Model Context Protocol (MCP) marketplace, enabling users to build their own agentic systems by combining trading modules, MCP toolkits, and agents for generating trading signals and analysis. The native token, AIO, supports transaction fees, vault staking, and governance. The platform features a no-code chatbot interface and a Langflow-alike agent builder, allowing users to create and customize AI agents for trading and asset management. The MCP marketplace facilitates agent trading and monetization.

Tokenomie pentru OLAXBT (AIO)

Înțelegerea tokenomică a OLAXBT (AIO) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru AIO!

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre OLAXBT 
Cât valorează OLAXBT (AIO) astăzi? Prețul pe viu pentru AIO în USD este 0.13718 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. 
Care este prețul actual pentru AIO în USD? $ 0.13718 . 
Care este capitalizarea de piață pentru OLAXBT? Capitalizarea de piață pentru AIO este $ 31.59M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. 
Care este oferta aflată în circulație pentru AIO? Ofertă aflată în circulație pentru AIO este 230.25M USD . 
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru AIO? AIO a obținut un preț ATH de 0.20548860379382622 USD . 
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru AIO? AIO a avut un preț ATL de 0.04215223361578995 USD . 
Care este volumul de tranzacționare pentru AIO? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru AIO este $ 329.47K USD .

Actualizări importante din industrie pentru OLAXBT (AIO)

