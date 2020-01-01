Tokenomie pentru AIDOGE (AIDOGE) Descoperă informații cheie despre AIDOGE (AIDOGE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AIDOGE (AIDOGE) AIDOGE este un token deflaționist. Va fi utilizat de aplicațiile ecosistemului AIDOGE. Oferta totală este de 210.000.000.000.000.000 de token-uri. AIDOGE aparține tuturor din comunitatea Arbitrum și este, de asemenea, o cheie necesară pentru a debloca capitolele viitoare ale poveștii AIDOGE. AIDOGE este un token deflaționist. Va fi utilizat de aplicațiile ecosistemului AIDOGE. Oferta totală este de 210.000.000.000.000.000 de token-uri. AIDOGE aparține tuturor din comunitatea Arbitrum și este, de asemenea, o cheie necesară pentru a debloca capitolele viitoare ale poveștii AIDOGE. Pagină de internet oficială: https://arbdoge.ai/ Carte albă: https://docs.arbdoge.ai/tokenomics/aidoge Explorator de blocuri: https://arbiscan.io/token/0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b Cumpără AIDOGE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AIDOGE (AIDOGE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AIDOGE (AIDOGE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.52M $ 16.52M $ 16.52M Ofertă totală: $ 191,609.76T $ 191,609.76T $ 191,609.76T Ofertă aflată în circulație: $ 174,455.90T $ 174,455.90T $ 174,455.90T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.15M $ 18.15M $ 18.15M Maxim dintotdeauna: $ 0.00000000115 $ 0.00000000115 $ 0.00000000115 Minim dintotdeauna: $ 0.000000000001867404 $ 0.000000000001867404 $ 0.000000000001867404 Preț curent: $ 0.0000000000947 $ 0.0000000000947 $ 0.0000000000947 Află mai mult despre prețul tokenului AIDOGE (AIDOGE)

Tokenomie pentru AIDOGE (AIDOGE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AIDOGE (AIDOGE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AIDOGE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AIDOGE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AIDOGE, explorează prețul în direct al tokenului AIDOGE!

Cum se cumpără AIDOGE Te interesează să adaugi AIDOGE (AIDOGE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AIDOGE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AIDOGE pe MEXC!

Istoric de preț pentru AIDOGE (AIDOGE) Analiza istoricului de preț pentru AIDOGE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AIDOGE!

Predicție de preț pentru AIDOGE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AIDOGE? Pagina noastră de predicție de preț pentru AIDOGE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AIDOGE!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!