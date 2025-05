ACX

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

PozițieNo.388

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)2.00%

Ofertă află în circulație439,372,929.74731845

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.4393%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.7394538371572816,2024-12-06

Cel mai mic preț0.03506312954269173,2022-12-04

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

