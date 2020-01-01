Tokenomie pentru 5thScape (5SCAPE) Descoperă informații cheie despre 5thScape (5SCAPE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre 5thScape (5SCAPE) 5thScape is an innovative VR and AR ecosystem integrating blockchain technology to revolutionize gaming, entertainment, and digital experiences. The platform offers immersive VR games and experiences, supported by advanced hardware and the 5SCAPE token. 5thScape is an innovative VR and AR ecosystem integrating blockchain technology to revolutionize gaming, entertainment, and digital experiences. The platform offers immersive VR games and experiences, supported by advanced hardware and the 5SCAPE token. Pagină de internet oficială: https://5thscape.com/ Carte albă: https://docs.5thscape.com/whitepaper Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x0688977ae5b10075f46519063Fd2f03aDC052C1f Cumpără 5SCAPE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru 5thScape (5SCAPE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru 5thScape (5SCAPE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 5.21B $ 5.21B $ 5.21B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 816.04K $ 816.04K $ 816.04K Maxim dintotdeauna: $ 0.006 $ 0.006 $ 0.006 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.0001566 $ 0.0001566 $ 0.0001566 Află mai mult despre prețul tokenului 5thScape (5SCAPE)

Tokenomie pentru 5thScape (5SCAPE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru 5thScape (5SCAPE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri 5SCAPE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri 5SCAPE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru 5SCAPE, explorează prețul în direct al tokenului 5SCAPE!

Cum se cumpără 5SCAPE Te interesează să adaugi 5thScape (5SCAPE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru 5SCAPE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra 5SCAPE pe MEXC!

Istoric de preț pentru 5thScape (5SCAPE) Analiza istoricului de preț pentru 5SCAPE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru 5SCAPE!

Predicție de preț pentru 5SCAPE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta 5SCAPE? Pagina noastră de predicție de preț pentru 5SCAPE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul 5SCAPE!

