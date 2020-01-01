Tokenomie pentru 5ire (5IRE) Descoperă informații cheie despre 5ire (5IRE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre 5ire (5IRE) 5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards. 5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards. Pagină de internet oficială: https://5ire.org/ Carte albă: https://docs.5ire.org/ Explorator de blocuri: https://explorer.5ire.network Cumpără 5IRE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru 5ire (5IRE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru 5ire (5IRE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Ofertă totală: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Ofertă aflată în circulație: $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Maxim dintotdeauna: $ 0.4735 $ 0.4735 $ 0.4735 Minim dintotdeauna: $ 0.000312200594146269 $ 0.000312200594146269 $ 0.000312200594146269 Preț curent: $ 0.0010068 $ 0.0010068 $ 0.0010068 Află mai mult despre prețul tokenului 5ire (5IRE)

Tokenomie pentru 5ire (5IRE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru 5ire (5IRE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri 5IRE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri 5IRE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru 5IRE, explorează prețul în direct al tokenului 5IRE!

Cum se cumpără 5IRE Te interesează să adaugi 5ire (5IRE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru 5IRE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra 5IRE pe MEXC!

Istoric de preț pentru 5ire (5IRE) Analiza istoricului de preț pentru 5IRE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru 5IRE!

Predicție de preț pentru 5IRE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta 5IRE? Pagina noastră de predicție de preț pentru 5IRE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul 5IRE!

