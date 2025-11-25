Ce este 200M

Tokenomie și analiză de preț pentru 200Million (200M) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru 200Million (200M), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 87.00K $ 87.00K $ 87.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.013294 $ 0.013294 $ 0.013294 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.000087 $ 0.000087 $ 0.000087

Informații despre 200Million (200M) $200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured. Pagină de internet oficială: https://200mbonk.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/4ujx7weoPYqFyHkk3px1QWM3HSfG6oBxbyfBY4HHbonk

Tokenomie pentru 200Million (200M): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru 200Million (200M) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri 200M care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri 200M care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru 200M, explorează prețul în direct al tokenului 200M!

Istoric de preț pentru 200Million (200M) Analiza istoricului de preț pentru 200M ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru 200M! Predicție de preț pentru 200M Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta 200M? Pagina noastră de predicție de preț pentru 200M combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul 200M!

