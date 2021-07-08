Tokenomie pentru Cobak Token (CBK) Descoperă informații cheie despre Cobak Token (CBK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Cobak Token (CBK) Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly. Pagină de internet oficială: https://cobak.co.kr/ Carte albă: https://storage.cobak.co/custom_upload/1599808473023280_729b6827ea.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xD85a6Ae55a7f33B0ee113C234d2EE308EdeAF7fD Cumpără CBK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Cobak Token (CBK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cobak Token (CBK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 46.73M $ 46.73M $ 46.73M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 97.56M $ 97.56M $ 97.56M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 47.90M $ 47.90M $ 47.90M Maxim dintotdeauna: $ 6.872 $ 6.872 $ 6.872 Minim dintotdeauna: $ 0.3886256781622459 $ 0.3886256781622459 $ 0.3886256781622459 Preț curent: $ 0.479 $ 0.479 $ 0.479 Află mai mult despre prețul tokenului Cobak Token (CBK)

Tokenomie pentru Cobak Token (CBK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cobak Token (CBK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CBK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CBK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CBK, explorează prețul în direct al tokenului CBK!

Cum se cumpără CBK Te interesează să adaugi Cobak Token (CBK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CBK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CBK pe MEXC!

Istoric de preț pentru Cobak Token (CBK) Analiza istoricului de preț pentru CBK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CBK!

Predicție de preț pentru CBK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CBK? Pagina noastră de predicție de preț pentru CBK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CBK!

