Informații despre R0AR TOKEN (1R0R) R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all. Pagină de internet oficială: https://r0ar.io/ Carte albă: https://mirror.xyz/r0ar.eth/pwh71xQKHW5sKOmassbAGiL-eEfxnQMZTJw7FkMl9YA Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xb0415D55f2C87b7f99285848bd341C367FeAc1ea Cumpără 1R0R acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru R0AR TOKEN (1R0R) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru R0AR TOKEN (1R0R), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 177.10M $ 177.10M $ 177.10M Maxim dintotdeauna: $ 0.04521 $ 0.04521 $ 0.04521 Minim dintotdeauna: $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 Preț curent: $ 0.01771 $ 0.01771 $ 0.01771 Află mai mult despre prețul tokenului R0AR TOKEN (1R0R)

Tokenomie pentru R0AR TOKEN (1R0R): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru R0AR TOKEN (1R0R) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri 1R0R care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri 1R0R care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru 1R0R, explorează prețul în direct al tokenului 1R0R!

Cum se cumpără 1R0R Te interesează să adaugi R0AR TOKEN (1R0R) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru 1R0R, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra 1R0R pe MEXC!

Istoric de preț pentru R0AR TOKEN (1R0R) Analiza istoricului de preț pentru 1R0R ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru 1R0R!

Predicție de preț pentru 1R0R Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta 1R0R? Pagina noastră de predicție de preț pentru 1R0R combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul 1R0R!

