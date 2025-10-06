Prețul în timp real pentru R0AR TOKEN astăzi este 0.01272 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru 1R0R în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru 1R0R pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru R0AR TOKEN astăzi este 0.01272 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru 1R0R în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru 1R0R pe MEXC acum.

Logo R0AR TOKEN

Pret R0AR TOKEN (1R0R)

Preț în timp real pentru 1 1R0R în USD:

$0.01272
$0.01272$0.01272
-1.47%1D
USD
R0AR TOKEN (1R0R) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:23:58 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru R0AR TOKEN (1R0R) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.01272
$ 0.01272$ 0.01272
Minim 24 h
$ 0.01319
$ 0.01319$ 0.01319
Maxim 24 h

$ 0.01272
$ 0.01272$ 0.01272

$ 0.01319
$ 0.01319$ 0.01319

$ 0.05359728874422925
$ 0.05359728874422925$ 0.05359728874422925

$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991$ 0.003689277531738991

-0.24%

-1.47%

-25.58%

-25.58%

Prețul în timp real pentru R0AR TOKEN (1R0R) este $ 0.01272. În ultimele 24 de ore, tokenul 1R0R a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01272 și un maxim de $ 0.01319, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru 1R0R este $ 0.05359728874422925, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.003689277531738991.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, 1R0R s-a modificat cu -0.24% în decursul ultimei ore, cu -1.47% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața R0AR TOKEN (1R0R)

No.5870

--
----

$ 10.32K
$ 10.32K$ 10.32K

$ 127.20M
$ 127.20M$ 127.20M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru R0AR TOKEN este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 10.32K. Oferta aflată în circulație pentru 1R0R este --, cu o ofertă totală de 1000000000010. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 127.20M.

Istoric de preț pentru R0AR TOKEN (1R0R) USD

Urmărește modificările de preț pentru R0AR TOKEN pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0001898-1.47%
30 de zile$ -0.0227-64.09%
60 de zile$ -0.00787-38.23%
90 de zile$ -0.0079-38.32%
Modificare de preț astăzi pentru R0AR TOKEN

Astăzi, 1R0R a înregistrat o modificare de $ -0.0001898 (-1.47%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru R0AR TOKEN

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0227 (-64.09%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru R0AR TOKEN

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, 1R0R a văzut o modificare de $ -0.00787 (-38.23%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru R0AR TOKEN

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0079 (-38.32%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru R0AR TOKEN (1R0R)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru R0AR TOKEN.

Ce este R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

Tokenul R0AR TOKEN este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile R0AR TOKEN. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru 1R0R pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre R0AR TOKEN pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare R0AR TOKEN fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru R0AR TOKEN (USD)

Ce valoare va avea R0AR TOKEN (1R0R) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale R0AR TOKEN (1R0R) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru R0AR TOKEN.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru R0AR TOKEN!

Tokenomie pentru R0AR TOKEN (1R0R)

Înțelegerea tokenomică a R0AR TOKEN (1R0R) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru 1R0R!

Cum se cumpără R0AR TOKEN (1R0R)

Vrei să știi cum să cumperi R0AR TOKEN? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra R0AR TOKEN cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

Resursă R0AR TOKEN

Pentru o înțelegere mai aprofundată a R0AR TOKEN, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web R0AR TOKEN oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre R0AR TOKEN

Cât valorează R0AR TOKEN (1R0R) astăzi?
Prețul pe viu pentru 1R0R în USD este 0.01272 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru 1R0R în USD?
Prețul actual pentru 1R0R la USD este $ 0.01272. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru R0AR TOKEN?
Capitalizarea de piață pentru 1R0R este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru 1R0R?
Ofertă aflată în circulație pentru 1R0R este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru 1R0R?
1R0R a obținut un preț ATH de 0.05359728874422925 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru 1R0R?
1R0R a avut un preț ATL de 0.003689277531738991 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru 1R0R?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru 1R0R este $ 10.32K USD.
Va crește 1R0R în acest an?
1R0R ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru 1R0R pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:23:58 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

