Informații despre 1INCH (1INCH) The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit. Pagină de internet oficială: https://1inch.linktr.sh/ Carte albă: https://1inch.linktr.sh/documentation Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/AjkPkq3nsyDe1yKcbyZT7N4aK4Evv9om9tzhQD3wsRC Cumpără 1INCH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru 1INCH (1INCH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru 1INCH (1INCH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 320.39M $ 320.39M $ 320.39M Ofertă totală: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Ofertă aflată în circulație: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 343.80M $ 343.80M $ 343.80M Maxim dintotdeauna: $ 8.3 $ 8.3 $ 8.3 Minim dintotdeauna: $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 Preț curent: $ 0.2292 $ 0.2292 $ 0.2292 Află mai mult despre prețul tokenului 1INCH (1INCH)

Tokenomie pentru 1INCH (1INCH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru 1INCH (1INCH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri 1INCH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri 1INCH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru 1INCH, explorează prețul în direct al tokenului 1INCH!

Cum se cumpără 1INCH Te interesează să adaugi 1INCH (1INCH) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru 1INCH, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra 1INCH pe MEXC!

Istoric de preț pentru 1INCH (1INCH) Analiza istoricului de preț pentru 1INCH ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru 1INCH!

Predicție de preț pentru 1INCH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta 1INCH? Pagina noastră de predicție de preț pentru 1INCH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul 1INCH!

