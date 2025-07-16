Desbloqueando o Potencial do Token MX













O MX é o token de utilidade nativo emitido pela MEXC, impulsionando o ecossistema da MEXC. A plataforma MEXC oferece um ambiente de negociação seguro e conveniente para entusiastas de criptomoedas. Além disso, os usuários que fazem hold do token MX podem desfrutar de benefícios extras.













Holders do token MX têm direito a eventos exclusivos de airdrop mensal. Para participar e reivindicar recompensas, visite o site oficial da MEXC e selecione [Kickstarter] na seção [Eventos] no menu de navegação da página inicial.









Participar dos eventos Kickstarter permite que os usuários recebam recompensas gratuitas de airdrop para novos tokens. Os tokens MX utilizados para participação não ficam bloqueados, e os usuários podem ingressar em todos os eventos Kickstarter que atendam aos critérios de elegibilidade simultaneamente.





Observe que os eventos Kickstarter possuem requisitos de participação, que exigem uma quantidade mínima de tokens MX para qualificação. Além disso, quanto mais usuários elegíveis você convidar, maior será o seu multiplicador de contribuição correspondente e maior será sua participação nas recompensas.





Para obter informações detalhadas sobre os requisitos de participação no programa Kickstarter, consulte o guia: Como participar do Kickstarter?









A MEXC oferece taxas de negociação extremamente baixas, com taxas de negociação Spot fixadas em 0% para Makers e 0,05% para Takers. As taxas de negociação de Futuros são de 0% para Makers e 0,02% para Takers.





Os usuários também podem usar MX para abater 20% das taxas de negociação Spot e Futuros USDT-M. Caso façam hold de mais de 500 MX por 1 dia contínuo, podem aproveitar de um desconto de 50% nas taxas de negociação Spot e Futuros.









Nota: As taxas podem variar de acordo com o país ou região. Consulte a página de taxas . para verificar as tarifas aplicáveis.









A MEXC oferece um programa de comissões por recomendação, no qual os usuários podem convidar amigos para negociar na plataforma e ganhar uma comissão calculada como uma porcentagem do volume de negociação deles. Essa comissão não é um pagamento único: a cada negociação concluída pelo amigo convidado, o recomendador receberá uma porcentagem da taxa de negociação como comissão.





Vá até o canto superior direito da página inicial da MEXC, clique no ícone do usuário, selecione [Recomendar] e clique em [Convidar amigos] na página de recomendações. Copie o código de recomendação ou link de recomendação e envie para amigos para convidá-los a negociar na MEXC.





Para saber mais sobre as comissões de indicação, consulte Convidando amigos para se cadastrar na MEXC

















De acordo com uma análise de dados internos da MEXC, de janeiro a novembro de 2023, um total de 1113 eventos de airdrop foram realizados, com uma média de 111,3 eventos por mês. O prêmio total chegou a aproximadamente 130 milhões de dólares, com um pool médio mensal superior a 11 milhões de dólares.





Se um usuário atendeu aos critérios de participação entre 24 e 30 de novembro, ele poderia ter participado de mais de 28 eventos Kickstarter e Launchpool, proporcionando um rendimento anualizado superior a 68%.









Quando os usuários convidam amigos para se cadastrarem na plataforma MEXC, eles recebem uma determinada porcentagem da taxa de negociação como comissão cada vez que seus amigos realizam uma negociação. A taxa de comissão para usuários padrão, tanto para negociação Spot quanto Futuros, é de 40%. Se o recomendador desejar ganhar uma comissão maior, pode solicitar para se tornar um afiliado da MEXC. Após convidar com sucesso amigos que atendam aos requisitos, o recomendador pode receber até 60 USDT em bônus de Futuros, e cada recomendação válida também pode receber um bônus de 20 USDT em Futuros.





As recompensas de comissão de Spot são emitidas por volta das 00:00 (UTC+8) do dia seguinte, enquanto as recompensas de comissão de Futuros são distribuídas por volta das 09:00 (UTC+8) do dia seguinte. O tempo real de pagamento pode ter alguns atrasos, sendo o horário do dia seguinte a recomendação. As recompensas de comissão serão creditadas na conta Spot da MEXC. Consulte os registros de comissão na página de recomendações da MEXC.









A fonte de valor mais direta para um token vem da flutuação em seu próprio preço, e o MX não é exceção. No primeiro trimestre de 2023, o MX registrou sua maior taxa de crescimento, atingindo 330%. Até o momento, o preço do MX já aumentou mais de 265% em 2023. Holders de longo prazo de MX podem lucrar com sua valorização. Quanto mais você fizer hold, menor será seu custo de entrada, levando a retornos mais altos.





Além disso, os tokens MX se beneficiam de um mecanismo periódico de queima para estabilizar seu valor. O fornecimento de MX é controlado pela queima regular de tokens realizada pela MEXC. Quando tokens são queimados, o fornecimento circulante diminui, aumentando a escassez. O aumento da escassez geralmente leva à valorização do preço, tornando o MX relativamente menos suscetível à desvalorização em comparação com criptomoedas que não possuem um mecanismo de queima.





A plataforma MEXC aloca 40% de seus lucros para a compra e queima de tokens MX. Nos três primeiros trimestres de 2023, a plataforma MEXC queimou aproximadamente 5,32 milhões de tokens MX no total. O objetivo é manter o fornecimento circulante de tokens MX em 100 milhões. Para verificar os registros de queima, selecione [Spot] na barra de navegação superior da página inicial, depois escolha [Zona MX] e clique em [Ver histórico de queima] na página da Zona MX para obter insights sobre os dados.









Fazer hold de MX não serve apenas como uma forma de investimento, mas também como uma ferramenta de gestão financeira. Além da plataforma MEXC, os tokens MX estão atualmente disponíveis em importantes exchanges centralizadas, como Huobi e Bybit, aumentando a liquidez do Token MX e expandindo sua base potencial de holders. Esse reconhecimento do valor de mercado tende a influenciar o preço dos tokens MX ao longo do tempo.



