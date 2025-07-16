Diferentes tipos de ordens spot





A plataforma MEXC oferece quatro tipos de ordens no mercado spot: Ordens Limite, Ordens de Mercado, Ordens Stop-Limite e Ordens OCO (Uma cancela a outra).













Com as ordens limite, os usuários podem definir o preço da ordem, e as ordens serão executadas ao preço especificado ou a um preço mais favorável.





Ao fazer uma ordem limite, se houver ordens existentes no livro de ordens que correspondam ao preço especificado pelo usuário, a ordem limite será executada imediatamente pelo melhor preço disponível. Se não houver ordens correspondentes, a ordem limite permanecerá no livro de ordens até ser executada ou até o usuário cancelá-la.





Vamos usar o MX como exemplo:





Imagine que você tenha 4 tokens MX em sua conta. O preço atual de mercado para 1 MX é 3,37 USDT, e você planeja vender 4 tokens MX a 4 USDT cada.





Abaixo do gráfico de velas, na aba "Spot", selecione [Limite]. Na seção à direita, insira o preço de venda (4 USDT) no campo 'Preço', e a quantidade de venda (4 MX) no campo 'Montante' Você notará que essa ordem resultará em um valor total de 16 USDT. Clique em [Vender MX] para concluir a ordem limite para vender seus tokens MX.





Se você planeja comprar tokens MX, na seção à esquerda, pode inserir seu preço de compra e a quantidade de compra nos campos "Preço" e "Montante". Em seguida, clique em [Comprar MX] e aguarde a execução da ordem limite.









Devido ao preço atual de mercado do MX ser 3,37 USDT e à falta de liquidez a 4 USDT no mercado, pode levar algum tempo para que a ordem limite seja executada.





Durante o período de espera, se você decidir não esperar mais, pode clicar em [Cancelar] para encerrar a operação. Enquanto espera pela execução da ordem limite, seus tokens MX ficarão bloqueados, tornando-os indisponíveis para outras atividades de negociação. Assim que clicar em [Cancelar] na ordem, os tokens MX bloqueados serão liberados, permitindo que sejam usados em outras operações de negociação.









A ordem de mercado permite que os usuários executem rapidamente negociações ao preço atual de mercado. Com ordens de mercado, os usuários não precisam definir o preço, apenas a quantidade.





É importante notar que, quando os preços de mercado estão altamente voláteis, o uso de uma ordem de mercado pode resultar em um preço final de execução diferente do preço inicial mostrado ao usuário. Por exemplo, se o preço atual do MX for 3,37 USDT e você fizer uma ordem de mercado de 337 USDT para comprar 100 tokens MX, o preço pode flutuar entre o momento em que você clica para comprar e quando a ordem é executada, fazendo com que a quantidade real de tokens MX seja diferente de 100.





Vamos usar o MX como exemplo para ilustrar como fazer uma ordem de mercado:





Imagine que você quer vender 4 tokens MX ao preço de mercado. Clique em [Spot] e selecione [Mercado]. Na seção à direita, insira a quantidade de venda (4 MX) no campo "Montante" e clique em [Vender MX] para concluir a ordem de venda de mercado.





Se você deseja comprar tokens MX ao preço de mercado, na seção à esquerda, insira a quantidade de USDT que deseja gastar no campo "Total" e clique em [Comprar MX] para concluir a ordem de compra de mercado.









As ordens de mercado são frequentemente utilizadas por traders que buscam estratégias de entrada ou saída rápidas, já que essas ordens podem ser executadas rapidamente ao preço de mercado.









Com as ordens stop-limite, os usuários podem definir preços de disparo juntamente com as quantidades e valores de compra/venda. Quando o preço de mercado atinge o preço de disparo, o sistema colocará uma ordem limite no preço especificado.





Como de costume, vamos usar o MX como exemplo:





Imagine que o preço atual de mercado do MX seja 3,37 USDT e você antecipa que o preço do MX continuará subindo após ultrapassar 4 USDT. Como resultado, você pretende vender os 4,12 tokens MX que possui a um preço de 4,5 USDT.





Na aba "Spot", selecione [Stop-limite]. Na seção à direita, insira o preço de disparo (4 USDT) no campo "Preço de acionamento", o preço de venda (4,5 USDT) no campo "Preço" e a quantidade de venda (4,12 MX) no campo "Montante". Em seguida, clique em [Vender MX] para completar a ordem.









Enquanto aguarda a execução da ordem, seus tokens MX estarão congelados, tornando-os indisponíveis para outras atividades de negociação. A qualquer momento antes da execução da ordem, você pode optar por cancelar a ordem clicando em [Cancelar].









Da mesma forma, se você antecipa que o preço do MX continuará a cair após ficar abaixo, por exemplo, 2.8 USDT, e isso representar uma oportunidade para você comprar a um preço mais baixo, pode optar por usar a ordem stop-limite à esquerda. Defina o preço de disparo correspondente, juntamente com o preço de compra e a quantidade. Quando o preço de mercado atingir o preço de disparo, a ordem será colocada no livro de ordens.





Se você quiser aprender mais sobre as ordens stop-limite, pode ler mais sobre elas aqui: O que é uma Ordem Stop-Limite?









Uma ordem OCO (One-Cancels-the-Other) combina uma ordem TP/SL (Take Profit / Stop Loss) e uma ordem limite em uma única ordem OCO para execução. Se a ordem TP/SL for acionada, ou se a ordem limite for executada ou parcialmente executada, a outra ordem será automaticamente cancelada. Caso qualquer uma das ordens seja cancelada manualmente, a ordem correspondente será cancelada simultaneamente.





As ordens OCO podem ajudar a garantir melhores preços de execução quando a compra/venda está garantida. Ao negociar no mercado spot, investidores que desejam configurar simultaneamente uma ordem TP/SL junto com uma ordem limite podem usar essa estratégia de negociação.





No momento, as ordens OCO são suportadas apenas para determinados tokens, incluindo BTC. Vamos usar o BTC como exemplo:





Suponha que o preço atual do BTC seja $95.500, e você queira comprar quando o preço cair para $91.000. No entanto, se o preço do BTC continuar a subir e você acreditar que, mesmo após ultrapassar os $98.000, continuará subindo, você deseja comprar quando atingir $98.500.





Na página de negociação do BTC, na seção "Spot", clique em [ᐯ] ao lado de "Stop-limite" e selecione [OCO]. Na seção à esquerda, insira 91.000 no campo "Limite", 98.000 no campo "Preço de acionamento" e 98.500 no campo "Preço". Em seguida, insira a quantidade de compra no campo "Montante" e clique em [Comprar BTC] para configurar a ordem.









Ao usar ordens OCO em sua estratégia de negociação no mercado spot, os investidores podem configurar simultaneamente preços de disparo para TP/SL, bem como um preço limite, sem precisar configurar duas ordens separadas. Isso pode economizar tempo e esforço, aumentando a eficiência da negociação. Se você quiser aprender mais sobre as ordens One-Cancels-the-Other (OCO), pode ler sobre elas aqui: O que é uma Ordem One-Cancels-the-Other (OCO)?









Para verificar seu histórico de ordens, clique em [Ordens] no canto superior direito do site oficial da MEXC e selecione [Ordens Spot]. Aqui, você poderá acessar os registros de todas as suas ordens e negociações no mercado spot.







