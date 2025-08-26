Compre MX em um minuto













MX é o token utilitário nativo emitido pela MEXC. Ao fazer hold de MX, os usuários podem participar de eventos da plataforma, como Launchpool e Kickstarter, onde podem receber airdrops de tokens de projetos e outras recompensas. Além disso, o MX pode ser usado para reduzir taxas, oferecendo um desconto de 20% nas taxas de negociação. Se os usuários fizerem hold ≥ 500 MX em sua conta Spot nas últimas 24 horas, poderão desfrutar de um desconto de 50% nas taxas de negociação de Spot e Futuros.









Para comprar tokens MX, os usuários devem garantir que possuem USDT, USDC, BTC ou ETH em sua conta Spot, pois atualmente esses são os únicos quatro tokens disponíveis para negociação nos pares relacionados ao MX na plataforma da MEXC. Caso não possuam nenhum desses tokens, é possível adquirir USDT com moeda fiduciária ou depositá-lo na MEXC a partir de outra exchange.









Acesse e faça login no site oficial da MEXC. Passe o cursor sobre [Spot] no topo da página e selecione [Spot]. Digite "MX" na barra de pesquisa à direita e encontre o par de negociação MX/USDT.









Abaixo do gráfico de velas, insira o montante e o preço desejados para comprar MX. Clique em [Comprar MX] para concluir a compra e aguarde a execução da ordem no mercado.













Na página inicial do aplicativo MEXC, toque em [Mercados] na parte inferior e selecione [Spot]. Toque em [MX/USDT] (os usuários também podem pesquisar diretamente na barra de pesquisa) para acessar a página do gráfico K-line do par MX/USDT. Então, toque em [Comprar].





Insira a quantidade e o preço desejados para comprar MX. Toque em [Comprar MX] para concluir a transação e aguarde a execução da ordem.













Ao fazer hold de MX, os usuários podem participar gratuitamente de eventos da plataforma, como Launchpool e Kickstarter. Launchpool é um evento de airdrop no qual os usuários fazem staking de tokens específicos para receber airdrops de criptomoedas populares ou recém-listadas. Kickstarter é um evento pré-listagem iniciado pela MEXC, onde os usuários podem fazer staking de MX para participar e receber airdrops gratuitos. Usaremos Kickstarter como exemplo





Na página inicial do site da MEXC, clique em [Eventos] - [Kickstarter].









Na página do evento, clique em [Comprometimento rápido] para participar de todos os eventos Kickstarter em andamento. Após a participação bem-sucedida, basta aguardar a distribuição das recompensas.









Geralmente, para participar dos eventos Kickstarter, os usuários precisam fazer hold de um mínimo de 5 MX nas últimas 24 horas. Os tokens MX não serão bloqueados e poderão ser usados para negociação normalmente.





Isenção de responsabilidade: Este conteúdo não constitui aconselhamento de investimento, tributação, jurídico, financeiro, contábil ou qualquer outro serviço relacionado, nem representa uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.