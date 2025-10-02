Guia de configuração de alertas de preço da MEXC: fique por dentro das tendências do mercado e aumente a eficiência das negociações com notificações da MEXC





No mundo acelerado da negociação de criptomoedas, as flutuações de preço ocorrem em milissegundos. Isso é ainda mais verdadeiro nas negociações de contratos Futuros , onde os usuários podem facilmente sofrer com a fadiga e oscilações emocionais após longos períodos acompanhando os gráficos. Para ajudar os usuários a se manterem informados em tempo real e a reagirem com mais agilidade, a plataforma de negociação de contratos da MEXC lançou um recurso prático de Alerta de Preço. Essa ferramenta oferece alertas duplos com base em níveis de preço e indicadores técnicos, permitindo decisões rápidas em momentos críticos e ajudando os traders a aproveitar cada oportunidade ideal de entrada ou saída de posição.









Na negociação de Futuros de criptomoedas, perder um nível-chave de preço pode significar a perda de uma janela valiosa de lucro. Ao configurar alertas de preço, os usuários evitam a necessidade de monitoramento constante da tela e ainda recebem notificações em tempo real quando o mercado atinge um limite pré-definido ou quando há alteração em algum indicador técnico. Isso permite ajustes rápidos de estratégia e reduz o risco de perdas causadas por ações tardias.









Atualizações em tempo real para reações mais rápidas

Melhora a eficiência das negociações e reduz decisões baseadas em emoções

Cobre os principais pares de futuros com alertas personalizáveis





Exemplo:

O usuário A define um alerta de preço para BTCUSDT quando o preço atingir 108.000 USDT. Assim que esse valor é atingido, o sistema envia uma notificação imediatamente, permitindo que o usuário ajuste a alavancagem e realize lucros a tempo. Por outro lado, o usuário B, que não utilizou alertas, percebe a movimentação apenas durante o recuo do mercado, perdendo a janela ideal de venda e vendo seus lucros evaporarem.









A MEXC disponibiliza dois tipos principais de alertas para atender diferentes estratégias de negociação:









Os alertas de preço são os mais utilizados. Os usuários podem configurar alertas para:





Quando o preço atual ultrapassa ou cai abaixo de um valor específico

Quando a variação de 24 horas ultrapassa uma porcentagem definida

Quando a volatilidade excede um limite dentro de 5 minutos





Ideal para estratégias de acompanhamento de tendência ou rompimento.









Para usuários mais avançados, a MEXC também oferece alertas automatizados com base em análise técnica:





Cruzamento de Médias Móveis (MA) : por exemplo, uma média móvel de curto prazo cruzando acima de uma média de longo prazo : por exemplo, uma média móvel de curto prazo cruzando acima de uma média de longo prazo

Sinais de Sobrecompra/Sobrevenda do RSI (Índice de Força Relativa): alertas são acionados quando o RSI cruza níveis importantes como 30 ou 70 : alertas são acionados quando o RSI cruza níveis importantes como 30 ou 70





Assim que a condição definida é atendida, uma notificação é enviada automaticamente.

















Futuros no menu superior. Na interface de negociação, clique no ícone do sino (🔔) acima do Inicie sessão no site oficial da MEXC e navegue aténo menu superior. Na interface de negociação, clique no ícone do sino (🔔) acima do gráfico de velas para acessar a página de alertas.













Na página de Configurações de Alerta de Mercado, ao ativar a chave de som de alerta, um som será reproduzido sempre que um alerta for acionado.





Na aba Recomendados, o sistema exibe automaticamente os pares de negociação da sua lista de observação de Futuros e define gatilhos padrão de movimentação de preço. Basta ativar a chave para habilitar os alertas, ou utilizar Ativar tudo para seguir todos os pares de Futuros.









Se as condições padrão não atenderem às suas preferências, clique em Criar Alerta para personalizar os parâmetros:





Par de negociação (ex.: BTCUSDT)

Tipo de alerta: preço acima / preço abaixo / alta de 24h / queda de 5min, etc. (total de seis tipos de alerta)

Frequência do alerta: Repetir, Uma vez ou Uma vez por dia

Método de notificação: Push no app, notificações e notificações na área de trabalho (verifique as permissões do navegador)





Observação: Na configuração personalizada, é possível criar até 10 alertas por par de negociação e configurar alertas para até 20 pares diferentes. Caso você tenha alertas configurados nas abas recomendadas e personalizadas, as notificações serão enviadas assim que qualquer critério for atendido. Para alertas por indicadores técnicos, o limite máximo é de 200 alertas.













1) Abra o app da MEXC e faça login na sua conta. Toque em Futuros na parte inferior da tela inicial.

2) Na página de Futuros, toque no ícone de configurações ( … ) no canto superior direito.

3) Selecione Alertas para acessar a página de alertas de mercado.

4) Toque em Adicionar alerta.

5) Na página Configurar alerta de preço, selecione o par de negociação, defina o tipo de alerta e o valor/preço percentual, escolha a frequência e o método de notificação, depois toque em Criar alerta para concluir.









Observação: Assim como na versão web, o aplicativo suporta alertas de preço e alertas por indicadores técnicos. Você pode definir até 10 alertas por par, configurar alertas para até 20 pares, com um limite total de 200 alertas.









P1: Por que não consigo ativar notificações na área de trabalho?

Se a opção estiver esmaecida e indisponível, provavelmente o navegador ou sistema operacional está bloqueando notificações. Ative as permissões e atualize a página. Consulte o tutorial: " Como ativar notificações de área de trabalho na MEXC ".





P2: Os alertas são acionados repetidamente?

Se você escolher a opção Repetir alerta, será notificado sempre que a condição for atendida. Para evitar notificações frequentes, opte por Uma vez ou Uma vez por dia.





P3: Quais pares de negociação são compatíveis com alertas?

ETHUSDT, Todos os pares de Futuros são suportados, incluindo os mais populares como BTCUSDT SOLUSDT , e SUIUSDT . Você pode visualizar e selecionar mais pares na aba de Futuros da sua lista de observação.





O recurso de alerta de preço vai além de ser um simples aviso - ele é uma ferramenta essencial de gestão de risco na negociação de futuros. Seja você iniciante ou um estrategista experiente, o sistema de alertas da MEXC ajuda a reagir com eficiência às mudanças do mercado, otimizando seus pontos de entrada e saída e evitando perder operações importantes.





Acesse agora sua conta na MEXC, ative os alertas de preço e deixe as notificações inteligentes serem sua assistente mais confiável na negociação!





