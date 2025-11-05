Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida





No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a recursos como alta alavancagem e negociação em duas vias. Para ajudar os usuários a operarem de forma mais eficiente, a página de negociação de Futuros da MEXC não apenas fornece as funções básicas de colocação de ordens, mas também vem equipada com uma variedade de recursos auxiliares práticos, abrangendo modos de posição, lembretes de notificação, operações rápidas e exibição de dados. Este artigo oferecerá uma visão abrangente dessas funções mais utilizadas, ajudando você a negociar com mais facilidade.









Na negociação Spot, os investidores só podem comprar um ativo primeiro para depois vendê-lo. Já na negociação de Futuros na MEXC, os usuários podem manter simultaneamente posições long e short.





Por exemplo, se a investidora Alice escolher negociar BTCUSDT , ela só poderá comprar e depois decidir quando vender. No entanto, com a negociação de Futuros, os produtos da MEXC permitem que ela abra e gerencie ao mesmo tempo tanto posições long quanto short.





Seguindo com o exemplo da Alice: se ela negociar contratos perpétuos de Bitcoin USDT-M no Modo Hedge , pode optar por abrir primeiro uma posição curta ou longa. Ao adicionar posições em lotes, as ordens de compra e venda em direções opostas não se compensam; em vez disso, as posições no mesmo sentido se acumulam.





Essa flexibilidade permite que os traders busquem maiores retornos potenciais com custos menores - um dos principais motivos pelos quais a negociação de Futuros é tão atrativa. A plataforma de Futuros da MEXC ocupa o primeiro lugar global em liquidez, oferece alavancagem de até 500x (atualmente disponível para os pares BTCUSDT ETHUSDT ) e garante uma precificação justa e transparente - tornando-se uma das principais escolhas de traders de Futuros no mundo todo.





Nas próximas seções, apresentaremos algumas das principais funções auxiliares da página de negociação de Futuros da MEXC para ajudar você a negociar de forma mais eficaz. Para maior clareza, demonstraremos esses recursos principalmente na versão web, embora a maioria também esteja disponível no aplicativo.





Para começar, faça login no site oficial da MEXC . Na página de negociação de Futuros, clique no botão ⚙️, localizado no canto superior direito, para acessar a página de configurações, onde é possível ajustar diversas funções auxiliares relacionadas à colocação de ordens.













As configurações de negociação incluem modo de posição, modo de alavancagem, proteção contra spread, negociação rápida, TP/SL avançado e pop-ups de confirmação de ordens.









Modo de Posição: Escolha entre Modo Hedge e Modo Unidirecional . A diferença está em permitir ou não que um par de Futuros mantenha simultaneamente posições long e short.





Modo de Alavancagem: Escolha entre modo simples e modo avançado. A diferença está em usar ou não múltiplos de alavancagem e modos de margem iguais para posições long e short.





Proteção de Preço: Quando as condições de mercado sofrem fortes oscilações, ativar a proteção contra spread impede que suas ordens sejam acionadas a preços desfavoráveis, protegendo você de volatilidades anormais.





Negociação rápida : Permite abrir ordens de forma instantânea diretamente no gráfico de velas pelo preço atual de mercado. Após inserir a quantidade, basta clicar em Comprar ou Vender para abrir a posição imediatamente.









Se as notificações estiverem ativadas, funções como TP/SL avançado , confirmações de ordens ou alertas de ordens de mercado não preenchidas exibirão janelas pop-up correspondentes para avisos.









As configurações de notificação incluem alertas de liquidação, disparo de taxa de financiamento, ordens condicionais, disparo de take-profit/stop-loss e disparo de stop móvel.









Quando ativado, a plataforma emitirá um aviso se a razão de margem da sua posição for maior ou igual ao limite que você definiu. Cada posição pode acionar no máximo um alerta a cada 60 minutos.





Disparo de Taxa de Financiamento estiver ativado, se sua posição for cobrada com taxa de financiamento e o valor absoluto da taxa for maior ou igual ao limite que você definiu, você receberá uma notificação por e-mail e mensagem no aplicativo. Essa configuração se aplica tanto a Futuros USDT-M quanto Coin-M.



Quando oestiver ativado, se sua posição for cobrada com taxa de financiamento e o valor absoluto da taxa for maior ou igual ao limite que você definiu, você receberá uma notificação por e-mail e mensagem no aplicativo. Essa configuração se aplica tanto a Futuros USDT-M quanto Coin-M.





Quando ativadas para ordens condicionais, ordens de TP/SL ou ordens de stop móvel, a plataforma notificará se a ordem correspondente foi acionada com sucesso ou se falhou. Cada uma pode gerar até 20 alertas por dia.

















Os alertas de negociação incluem notificações sonoras, avisos de liquidação, notificações de liquidação, cancelamentos de ordens, execuções de ordens, disparos de TP/SL, stop móvel e ordens condicionais. Quando esses eventos ocorrem, a plataforma notificará você por meio de janelas pop-up na página de negociação. Você pode escolher ativar ou desativar esses alertas, que se aplicam a todos os pares de Futuros.









Avisos de liquidação são acionados quando a razão de margem da sua posição é maior ou igual ao limite que você definiu. Esse limite é configurado em Disparo de Taxa de Financiamento, dentro das Configurações de Alertas de Mercado. Cada posição pode acionar no máximo um aviso a cada 5 minutos.





Outros tipos de alerta aparecerão como pop-ups quando o evento de ordem correspondente ocorrer. Por exemplo, se sua posição for liquidada e a opção Notificação de Liquidação estiver ativada, você receberá um alerta em pop-up.





Além disso, você pode configurar rapidamente Alertas de Preço no canto superior direito da página de negociação.









Ao clicar no botão Alerta de Preço, é possível definir parâmetros como par de negociação, tipo de alerta e frequência de alerta. Depois de configurar, clique em Criar Alerta para concluir a definição.





Após a criação, você pode visualizar o alerta de preço recém-definido na Lista de Alertas. Clique no botão de alternância a qualquer momento para ativar ou desativar esse alerta.





Se o mercado sofrer mudanças significativas e você quiser excluir esse alerta de preço, clique em Excluir Tudo para removê-lo.













Os Futuros da MEXC permitem negociar diretamente no gráfico de velas, ajudando você a criar, modificar e cancelar ordens limite rapidamente, além de definir e ajustar ordens de fechamento a mercado, take-profit e stop-loss. Você pode saber mais sobre esse recurso consultando o artigo Como realizar operações de negociação de Futuros no gráfico de velas.









Além das funções auxiliares relacionadas a ordens apresentadas acima, a MEXC também fornece diversas ferramentas para auxiliar na negociação de Futuros. Você pode utilizá-las de acordo com suas preferências e necessidades específicas.









Muitos traders experientes preferem desenhar linhas auxiliares nos gráficos de velas para ajudar a prever as tendências futuras do mercado. A MEXC oferece uma ferramenta de desenho que permite traçar rapidamente diversas linhas de análise profissional, apoiando decisões de investimento mais assertivas.









Após desenhar no gráfico de velas, você também pode usar a ferramenta 🧲 ímã para alinhar automaticamente suas linhas ao ponto mais alto ou mais baixo da vela, como mostrado no exemplo abaixo.













Assim como na negociação Spot, o recurso de compartilhamento de capturas pode ser combinado com a ferramenta de desenho. Após marcar o gráfico com sua visão de mercado, você pode clicar no botão Snapshot para gerar uma imagem compartilhável do gráfico de velas atual, permitindo compartilhar rapidamente sua análise de mercado.









Além disso, em Histórico de ordens e negociações, você pode clicar no botão de compartilhamento ao lado de PNL realizado para divulgar seus resultados de lucro/perda nas redes sociais ou salvá-los localmente com apenas um clique.













A função de exibição em múltiplas janelas ajuda a melhorar a eficiência de monitoramento e a performance de negociação em vários pares de tokens ao mesmo tempo. Para mais detalhes, consulte o artigo Como alterar o layout do gráfico de velas de Futuros









A página de negociação de Futuros da MEXC oferece três modos de layout: Pro (painel à direita), Pro (painel à esquerda) e Tela Cheia. Você pode acessá-los clicando no botão ⚙️ no canto superior direito da página de negociação.





Além disso, os diferentes módulos da página de Futuros da MEXC suportam a função de arrastar e redimensionar. Basta segurar e arrastar a partir do canto inferior direito ⌟ de um painel para ajustar o tamanho conforme sua preferência.













Além da seção de Histórico de ordens na parte inferior da página de negociação, o gráfico de velas agora também suporta a exibição de registros de ordens passadas. Atualmente, são exibidas até 100 ordens preenchidas mais recentes.





No gráfico de velas, clique com o botão direito para abrir o menu rápido, selecione Configurações de exibição e marque Histórico de ordens. Você verá então setas vermelhas para ordens de venda (↓) e setas verdes para ordens de compra (↑), representando suas ordens preenchidas.









Ao passar o cursor sobre uma seta — por exemplo, uma seta vermelha para baixo — será exibido o preço médio daquela ordem de venda. Clicando em Exibir detalhes, você verá informações adicionais como horário da ordem, quantidade preenchida, preço e taxas.





Da mesma forma, ao passar o cursor sobre uma seta verde para cima, será mostrado o preço médio daquela ordem de compra. Clicando em Mais, você verá detalhes como horário da ordem, quantidade preenchida, preço e taxas.









Além das funções auxiliares apresentadas neste artigo, o MEXC Futures oferece múltiplas vantagens principais — como baixas taxas de transação, profundidade de mercado sólida e justa, alta segurança e estabilidade, além de regras de negociação flexíveis — tornando-se uma plataforma atrativa para traders em todo o mundo.













Maker ou executar uma ordem Taker. Quando negociar Futuros na MEXC , os usuários podem realizar dois tipos de ações: colocar uma ordemou executar uma ordem





A partir de 16 de agosto de 2025, de acordo com a última tabela de taxas, usuários regulares da MEXC pagam 0,01% de taxa para ordens Maker e 0,04% de taxa para ordens Taker ao negociar Futuros perpétuos. Usuários que possuírem pelo menos 500 tokens MX também podem aproveitar um desconto adicional de 50%. Para mais detalhes, consulte as taxas relacionadas oficiais da MEXC . As taxas podem variar dependendo do país ou região, portanto, a página de taxas deve ser considerada como referência final.













Maker: Colocar uma ordem limite com preço e quantidade especificados, aguardando que outros usuários correspondam. Ordens Maker adicionam liquidez ao mercado.Taker: Combinar ativamente com ordens limite ou de mercado existentes. Ordens Taker consomem a liquidez do mercado.

Uma comparação das taxas de negociação para usuários regulares negociando Futuros perpétuos USDT-M mostra que os produtos MEXC Futures são altamente competitivos dentro da indústria.





Exchange MEXC Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4 Taxa Maker 0.01% 0.018% 0.02% 0.02% 0.02% Taxa Taker 0.04% 0.045% 0.05% 0.06% 0.06%





As quatro plataformas concorrentes listadas acima estão entre as 20 principais exchanges de criptomoedas no CoinMarketCap . Uma simples comparação demonstra claramente a vantagem de taxas da MEXC em Futuros. Apenas nas taxas Taker, os concorrentes variam de 0,045% a 0,06%, sendo a mais alta 1,5 vezes a taxa da MEXC.





Por exemplo, suponha que uma usuária chamada Alice planeja investir 10.000 USDT com alavancagem de 10x, abrindo uma posição como Maker e fechando como Taker. O tamanho total da posição seria 100.000 USDT (ignorando flutuações de preço). As taxas que Alice pagaria nas cinco plataformas seriam as seguintes:





Exchange MEXC Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4 Taxa Maker (USDT) 10 18 20 20 20 Taxa Taker (USDT) 40 45 50 60 60 Taxa total (USDT) 50 63 70 80 80





Uma comparação das taxas de negociação reais torna a estrutura de Futuros de baixa taxa da MEXC ainda mais clara, mostrando sua forte vantagem em ajudar os usuários a reduzir custos de negociação.





Além disso, a partir de 16 de agosto de 2025 (data de escrita), a MEXC lançou a Festa do Trader, oferecendo taxas Maker e Taker zero em mais de 140 pares de negociação de Futuros - proporcionando benefícios ainda maiores aos usuários em todo o mundo.













Desde sua fundação, a MEXC tem sido reconhecida por descobrir projetos de alta qualidade e listá-los rapidamente, ganhando ampla aprovação dos usuários. Anos de experiência e reputação no setor ajudaram a MEXC a atrair dezenas de milhões de usuários, tornando-se a primeira escolha tanto para traders novos quanto experientes. Hoje, os serviços da MEXC cobrem mais de 170 países e regiões em todo o mundo. Essa grande base de usuários dá à negociação de Futuros da MEXC excelente profundidade, livros de ordens equilibrados e preços justos e transparentes. Nas últimas 24 horas, o volume de negociação de Futuros da MEXC ultrapassou 39,8 bilhões de USD. Essa profundidade garante execução suave mesmo em condições extremas de mercado, ajudando os traders a evitar liquidações desnecessárias. (Dados em 16 de agosto de 2025; fonte: CoinMarketCap)









Por exemplo, usando o par de negociação BTCUSDT : calculando o volume total de ordens limite dentro de ±5 pontos base do preço médio, o livro de ordens da MEXC mostra cerca de 80,79 milhões de USDT, enquanto um concorrente global top-3 mostra cerca de 39,33 milhões de USDT. Isso significa que a liquidez da MEXC é aproximadamente 2,1 vezes maior que a do líder da indústria.









Os Futuros da MEXC oferecem regras de negociação altamente flexíveis, com alavancagem ajustável de 1x a 500x. Futuros USDT-M suportam até 500x de alavancagem. Futuros Coin-M suportam até 125x de alavancagem. Atualmente, os pares BTCUSDT ETHUSDT suportam a alavancagem máxima de 500x, aumentando significativamente a eficiência de capital e permitindo estratégias de negociação diversificadas.





Os Futuros da MEXC suportam três tipos de ordem. Ordens Limite permitem que os usuários definam seu próprio preço e quantidade; as ordens são executadas nos termos especificados. Ordens a mercado executam imediatamente pelo preço de mercado atual; apenas a quantidade precisa ser inserida. Ordens programadas permitem que os usuários definam previamente um preço gatilho, preço da ordem e quantidade. Quando o mercado atinge o preço gatilho, o sistema realiza automaticamente a ordem. Antes que a condição do gatilho seja atendida, nenhuma margem ou posição é congelada.





Quanto aos modos de margem, os usuários podem escolher de forma flexível entre Cross Margin e Isolated Margin. Para detalhes, consulte a seção sobre modos de negociação de Futuros . A MEXC também suporta Modo Hedge, permitindo que os traders mantenham posições long e short no mesmo contrato, cada uma com alavancagem independente. No Hedge Mode, o uso da margem depende do nível de risco atribuído.









Copy Trade é uma estratégia de investimento que permite aos usuários replicar automaticamente as negociações de traders experientes. É particularmente recomendada para iniciantes com experiência limitada em Futuros.





Negociação em Grade é uma estratégia quantitativa automatizada que coloca uma série de ordens de compra e venda dentro de um intervalo de preço predefinido, formando uma “grade”. À medida que o preço flutua dentro desse intervalo, o sistema compra baixo e vende alto repetidamente, capturando lucros de pequenas movimentações de preço. Pesquisas mostram que cerca de 80% do tempo, a maioria dos ativos flutua dentro de um intervalo — tornando o Negociação em Grade naturalmente adequado.





Futuros de Ações são produtos derivados que combinam ações americanas com o mercado cripto. Permitem que investidores usem criptomoedas (como USDT) como margem para negociar os movimentos de preço das ações dos EUA, sem realmente possuir as ações.

Finalmente, a MEXC fornece múltiplos métodos de login e negociação adaptados às diferentes preferências e dispositivos dos usuários. Se você prefere negociação móvel em iOS ou Android, consulte o Guia de negociação de Futuros (App)













Observe que Futuros são um investimento de alto risco. Os investidores devem compreender totalmente os riscos envolvidos e agir com cautela. Para mais orientações sobre os riscos de negociação com alta alavancagem, consulte Guia de Futuros da MEXC | Estratégias de negociação com alavancagem e gestão de risco





Recursos da Plataforma de Negociação MEXC : Obtenha uma compreensão mais profunda das vantagens e recursos dos Futuros da MEXC para se destacar no mercado.

Como participar do M-Day : Saiba sobre os métodos e dicas para participar do M-Day e não perca os mais de 70.000 USDT em airdrops diários de fundos de teste de Futuros.





Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis ou quaisquer outros serviços relacionados, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece estas informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.



