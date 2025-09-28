Na página de negociação dos Futuros MEXC, a seção de colocação de ordens está localizada por padrão no lado direito da tela. Nessa seção, é possível definir a alavancagem, o modo de margem, o tipo de Na página de negociação dos Futuros MEXC, a seção de colocação de ordens está localizada por padrão no lado direito da tela. Nessa seção, é possível definir a alavancagem, o modo de margem, o tipo de
Um guia completo sobre operações no gráfico de velas dos Futuros da MEXC: colocação de ordens, reversão e TP/SL explicado

Na página de negociação dos Futuros MEXC, a seção de colocação de ordens está localizada por padrão no lado direito da tela. Nessa seção, é possível definir a alavancagem, o modo de margem, o tipo de ordem e outros parâmetros para abrir posições. Para mais detalhes sobre a página de Futuros MEXC, consulte “Explicação da terminologia na página de negociação de Futuros”.

Na negociação de criptomoedas em Futuros, as oportunidades muitas vezes aparecem e desaparecem rapidamente. Muitos investidores desejam abrir ou fechar posições diretamente no gráfico de velas enquanto analisam os movimentos de preço, a fim de capturar as flutuações do mercado. Para atender a essa necessidade, os Futuros MEXC agora oferecem suporte a negociações diretamente a partir do gráfico de velas. Este artigo vai guiá-lo pelo processo. Atualmente, a negociação pelo gráfico de velas é suportada apenas na versão web. Este artigo utiliza a interface web de Futuros USDT-M para fins de demonstração.

1. O que é um gráfico de velas? Por que ele é útil?


Os gráficos de velas, também chamados de gráficos K-line, são um dos tipos de gráfico mais comuns no trading financeiro. Cada gráfico de velas inclui quatro pontos de dados principais: abertura, fechamento, máxima e mínima, mostrando visualmente as flutuações de preço em um período específico.

Benefícios de compreender os gráficos de velas:

  • Insights visuais de mercado: o formato das velas vermelhas/verdes e o comprimento dos pavios ajudam a julgar rapidamente se o mercado está em tendência de alta ou de baixa.
  • Identificação de tendências: padrões consecutivos de velas ajudam os traders a reconhecer tendências de alta, baixa ou laterais.
  • Suporte às decisões de negociação: combinados com volume e indicadores técnicos, os gráficos de velas podem sinalizar momentos para comprar, vender ou manter posições.
  • Alerta de risco: certos padrões de reversão (por exemplo, martelo, engolfo) indicam potenciais viradas no mercado, ajudando a evitar perdas.

Compreender os gráficos de velas ajuda os usuários a observar as tendências de preço de forma mais eficaz, aumentando a flexibilidade e a eficiência das estratégias de negociação.

2. Como colocar uma ordem limite no gráfico de velas


2.1 Criando uma ordem limite


Na página de negociação de Futuros, passe o mouse sobre o gráfico de velas e um ícone ⊕ aparecerá no lado direito. Clique em ⊕ para abrir a caixa de entrada de compra/venda limite. Insira a quantidade e clique no ícone correspondente de Compra limite/Venda limite à esquerda para colocar a ordem limite. Observação: as ordens feitas a partir do gráfico de velas não permitem atualmente selecionar ou ajustar o modo de margem ou a alavancagem; é necessário definir esses parâmetros na seção principal de ordens antes.

Se o preço da ordem limite estiver abaixo do preço de mercado atual, abrirá uma posição long, exibida com um ícone verde de compra limite no gráfico de velas. Se o preço da ordem limite estiver acima do preço de mercado atual, abrirá uma posição short, exibida com um ícone vermelho de venda limite no gráfico de velas.

Clique no ícone ▼ acima da caixa de entrada de quantidade para definir as unidades do contrato.

2.2 Como modificar uma ordem limite


Uma vez que sua ordem limite é colocada, ela aparece no gráfico de velas. Passe o mouse sobre a ordem para ver Clique para alterar ordem. Clique no ícone da ordem limite para abrir a caixa de edição de ordem limite, depois insira o novo preço e quantidade para atualizar a ordem.

Alternativamente, você pode clicar e arrastar o ícone da ordem limite para cima ou para baixo para ajustar o preço. Observação: ao arrastar, apenas o preço é alterado; a quantidade não pode ser modificada dessa forma.


2.3 Como cancelar uma ordem limite


No gráfico de velas, cada ícone de ordem limite possui um botão X no canto direito. Quando você passa o cursor sobre o X, aparece o texto Cancelar ordem. Clique no X para cancelar a ordem.


3. Como reverter posições no gráfico de velas


Se sua ordem já tiver sido executada, sua posição será mostrada no gráfico de velas. Passe o mouse sobre o ícone ↑↓ no lado direito da sua posição, e você verá o texto Reverter posição. Em seguida, clique no ícone ↑↓ para executar a reversão.

Uma reversão significa que o sistema vai fechar sua posição atual a mercado e, simultaneamente, abrir uma posição oposta do mesmo tamanho também a mercado. Observe: devido a fatores como disponibilidade de margem, condições de mercado e risco, a operação pode não ter sucesso em todos os casos.


4. Como fechar uma posição no gráfico de velas


Passe o cursor sobre o botão Fechar Long/Short no lado direito do ícone da sua posição no gráfico de velas. Você verá a opção Fechar posição a mercado. Clique no botão Fechar Long/Short para encerrar rapidamente sua posição ao preço de mercado atual.


5. Como editar ordens TP/SL no gráfico de velas


5.1 Como definir TP/SL


Passe o cursor sobre o botão Fechar Long/Short no lado direito do ícone da sua posição aberta no gráfico de velas. À direita, você verá dois ícones: TP e SL. Ao passar o mouse sobre o ícone TP, aparecerá a mensagem “Arraste ou clique para definir TP da posição”. Da mesma forma, ao passar o mouse sobre o ícone SL, aparecerá “Arraste ou clique para definir SL da posição”.


Vamos usar como exemplo um TP de posição short para fins de demonstração.

Segure o botão TP e arraste-o para baixo. Durante o arrasto, você verá o valor do seu lucro sendo atualizado em tempo real à direita. Solte o mouse no preço de take-profit desejado, e uma janela de TP/SL a preço de mercado aparecerá. Clique em Confirmar para concluir a configuração. O mesmo processo se aplica ao SL.

Se preferir não usar o método de arrastar e soltar, basta clicar no botão TP ou SL. Isso abrirá a janela TP/SL a preço de mercado, onde você pode inserir manualmente o preço de take-profit ou stop-loss desejado. Clique em Confirmar para salvar as configurações.


5.2 Como editar ordens TP/SL


Após definir uma ordem TP/SL, ícones correspondentes aparecerão no gráfico de velas nos níveis de preço escolhidos. Passe o cursor sobre um ícone TP/SL e você verá a mensagem Clique para alterar ordem. Ao clicar, abrirá a janela TP/SL a preço de mercado, onde você pode ajustar o preço do TP/SL. Clique em Confirmar para salvar as alterações.


Você também pode editar ordens TP/SL arrastando.

Passe o cursor sobre o ícone TP ou SL, clique e segure o ícone para arrastá-lo para cima ou para baixo até um novo nível de preço. Quando soltar o mouse no preço desejado, aparecerá uma janela com o preço atualizado. Clique em Confirmar para salvar as alterações.


5.3 Como cancelar uma ordem TP/SL


Passe o cursor sobre o ícone X ao lado do marcador TP/SL. Um tooltip aparecerá dizendo Cancelar ordem. Clique no X para cancelar a configuração de TP/SL.


Negociar diretamente no gráfico de velas permite aos usuários observar de forma mais intuitiva as mudanças de posição e os preços atuais de mercado, ajustar posições com flexibilidade e desenvolver estratégias de negociação. Também torna as operações mais convenientes, ajudando os usuários a responder de forma eficaz a condições de mercado em rápida mudança. Comparado com a área de colocação de ordens, a funcionalidade do gráfico de velas é relativamente limitada. Para estratégias de negociação mais complexas, os usuários ainda precisam operar na área de colocação de ordens.

6. Introdução à função TP/SL nos produtos de Futuros da MEXC


Na MEXC, existem dois cenários em que a função TP/SL é usada: antes de manter uma posição e enquanto mantém uma posição.

TP/SL antes de manter uma posição: isso permite definir antecipadamente uma ordem de fechamento com condições de disparo (como rendimento ou PNL). Quando o Último Preço, Preço Justo ou Preço Índice atinge o preço de disparo predefinido, o sistema fechará a posição ao melhor preço de mercado com base no preço e quantidade definidos, realizando assim um take-profit ou stop-loss. Isso permite que os usuários garantam automaticamente o lucro desejado ou evitem perdas desnecessárias.

TP/SL enquanto mantém uma posição: isso se refere a definir diretamente um TP/SL a preço de mercado, usando Toda a Posição ou Posição Parcial (no site). Os usuários podem pré-definir condições de acionamento (como rendimento, PNL ou USDT). Quando o Último Preço, Preço Justo ou Preço Índice atinge o preço definido, o sistema fechará a posição ao melhor preço de mercado com base no preço e quantidade definidos.

A MEXC também introduziu as funções Take-profit Reverse e Stop-loss Reverse na negociação de Futuros, ajudando os usuários a aproveitarem os movimentos bidirecionais do mercado para maximizar os lucros.


6.1 Configurando TP/SL


TP/SL refere-se à definição antecipada de take-profit (TP) e stop-loss (SL) para posições que estão prestes a ser abertas. Os usuários podem definir TP/SL ao abrir uma posição. É possível escolher Último Preço, Preço Justo ou Preço Índice como gatilho para o TP/SL. Quando a ordem é executada (total ou parcialmente) a preço limite ou a mercado, o sistema imediatamente coloca uma ordem TP/SL com base no preço de disparo definido.

Os usuários podem escolher entre três modos de configuração: USDT (Preço de Disparo), Rendimento ou PNL. Se, por exemplo, você selecionar Rendimento, o preço de disparo e o PNL estimado serão calculados com base na taxa escolhida.

Notas importantes: o sistema permite que o TP/SL seja definido por Rendimento ou PNL, mas os valores são apenas de referência. As taxas de transação, mudanças no preço médio de entrada e os preços efetivamente executados afetam o rendimento e o PNL reais. Ao aumentar uma posição, o preço médio de entrada muda, mas o preço de disparo do TP/SL permanece fixo no momento da criação e não se ajusta automaticamente.

Aviso de risco: a negociação de Futuros é um investimento de alto risco. Os investidores devem compreender totalmente os riscos e negociar com cautela. Para mais informações sobre os riscos da negociação com alta alavancagem, consulte “Estratégias de negociação com alavancagem e gestão de risco”.

Atualmente, a MEXC está promovendo a Festa do Trader com taxa 0, onde os usuários podem reduzir significativamente os custos de negociação, permitindo economizar mais, negociar mais e lucrar mais. Na MEXC, você pode desfrutar de negociação de baixo custo enquanto se mantém atualizado com as tendências do mercado, capturando cada oportunidade de investimento e iniciando sua jornada rumo à independência financeira.

Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento em investimentos, tributação, legal, financeiro, contábil ou qualquer outro serviço relacionado, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece este conteúdo apenas para fins de referência e não fornece aconselhamento em investimentos. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e seja cauteloso ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

