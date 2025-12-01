Preço de YUUKI hoje

O preço ao vivo de YUUKI (YUUKI) hoje é $ 0.00144319, com uma variação de 1.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YUUKI para USD é de $ 0.00144319 por YUUKI.

YUUKI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 30,307, com um fornecimento em circulação de 21.00M YUUKI. Nas últimas 24 horas, YUUKI foi negociado entre $ 0.00142072 (mínimo) e $ 0.00145059 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03770389, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00128513.

No desempenho de curto prazo, YUUKI movimentou-se -- na última hora e +9.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de YUUKI (YUUKI)

Capitalização de mercado $ 30.31K$ 30.31K $ 30.31K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 30.31K$ 30.31K $ 30.31K Fornecimento Circulante 21.00M 21.00M 21.00M Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

