Informações de preço de ynUSD Max (YNUSDX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 Mínimo 24h $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Máximo 24h $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Máximo histórico $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Menor preço $ 0.997125$ 0.997125 $ 0.997125 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.04% Variação de Preço (7d) +0.14% Variação de Preço (7d) +0.14%

O preço em tempo real de ynUSD Max (YNUSDX) é $1.027. Nas últimas 24 horas, YNUSDX foi negociado entre a mínima de $ 1.019 e a máxima de $ 1.029, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de YNUSDX é $ 1.029, enquanto o mais baixo é $ 0.997125.

Em termos de desempenho de curto prazo, YNUSDX variou -- na última hora, -0.04% nas últimas 24 horas e +0.14% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ynUSD Max (YNUSDX)

Capitalização de mercado $ 106.79K$ 106.79K $ 106.79K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 106.79K$ 106.79K $ 106.79K Fornecimento Circulante 104.00K 104.00K 104.00K Fornecimento total 103,995.8887835831 103,995.8887835831 103,995.8887835831

A capitalização de mercado atual de ynUSD Max é $ 106.79K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YNUSDX é 104.00K, com um fornecimento total de 103995.8887835831. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 106.79K.