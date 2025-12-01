Preço de YLDS hoje

O preço ao vivo de YLDS (YLDS) hoje é $ 0.999395, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YLDS para USD é de $ 0.999395 por YLDS.

YLDS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,414,093, com um fornecimento em circulação de 3.42M YLDS. Nas últimas 24 horas, YLDS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.999202.

No desempenho de curto prazo, YLDS movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de YLDS (YLDS)

Capitalização de mercado $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M Fornecimento Circulante 3.42M 3.42M 3.42M Fornecimento total 3,416,159.0 3,416,159.0 3,416,159.0

