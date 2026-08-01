Qual é o preço atual de Yellow?

Yellow (YELLOW) está sendo negociado a R$0.2091793843790063280000, refletindo uma variação de preço de 1.63% nas últimas 24 horas. Esses dados ao vivo agregam preços de exchanges globais para oferecer aos traders uma avaliação de mercado precisa a qualquer momento.

Que papel Yellow desempenha em seu ecossistema?

Como ativo central na rede -- e parte do setor Infrastructure,Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Layer 3 (L3), YELLOW frequentemente alimenta funções essenciais, como pagamentos, staking, votação de governança e incentivos de liquidez. Seu design pode influenciar como aplicativos ou contratos inteligentes operam em todo o ecossistema.

Quão ativamente YELLOW está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, YELLOW registrou um volume de negociação de R$--. Um volume alto geralmente sinaliza forte interesse dos investidores, maior liquidez e melhor execução tanto para traders pequenos quanto grandes.

Qual é a oferta circulante de Yellow?

Hoje há 193935842.0 tokens em circulação, o que determina a quantidade disponível para negociação. A oferta circulante ajuda os investidores a estimar a escassez, a dinâmica da inflação e a possível distribuição de tokens no longo prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação de YELLOW?

Yellow atualmente ocupa a posição de número #1274 no mercado, com uma capitalização de mercado de R$40567528.96052916600000, colocando-o entre ativos reconhecidos dentro de seu setor e ajudando os investidores a medir sua escala relativa.

Como Yellow se comportou nas últimas 24 horas?

O preço apresentou uma variação de 1.63% nas últimas 24 horas. Movimentos de curto prazo podem ser influenciados pelo sentimento de mercado, mudanças na liquidez ou desenvolvimentos relacionados à rede --.

Como Yellow se compara a ativos similares na mesma categoria?

No segmento Infrastructure,Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Layer 3 (L3), YELLOW demonstra atividade competitiva apoiada por níveis fortes de negociação, alta liquidez e seus casos de uso contínuos em seu ecossistema.