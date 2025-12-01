Preço de Tradoor hoje

O preço ao vivo de Tradoor (TRADOOR) hoje é $ 3.9288, com uma variação de 0.65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRADOOR para USD é de $ 3.9288 por TRADOOR.

Tradoor ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TRADOOR. Nas últimas 24 horas, TRADOOR foi negociado entre $ 3.1124 (mínimo) e $ 4.0859 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TRADOOR movimentou-se +2.38% na última hora e +273.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.26M.

Informações de mercado de Tradoor (TRADOOR)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 235.73M$ 235.73M $ 235.73M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 60,000,000 60,000,000 60,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Tradoor é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.26M. A oferta em circulação de TRADOOR é --, com um fornecimento total de 60000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 235.73M.