Preço de XCAD Network (XCAD)
O preço ao vivo de XCAD Network (XCAD) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XCAD para USD é de $ 0 por XCAD.
XCAD Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 31,242, com um fornecimento em circulação de 174.82M XCAD. Nas últimas 24 horas, XCAD foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 9.06, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.
No desempenho de curto prazo, XCAD movimentou-se -- na última hora e -0.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.72.
A capitalização de mercado atual de XCAD Network é $ 31.24K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.72. A oferta em circulação de XCAD é 174.82M, com um fornecimento total de 194817990.5915661. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 31.24K.
--
--
-0.75%
-0.75%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de XCAD Network em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de XCAD Network em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de XCAD Network em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de XCAD Network em USD foi de --.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|--
|30 dias
|$ 0
|+42.01%
|60 dias
|$ 0
|+42.86%
|90 dias
|--
|--
Em 2040, o preço de XCAD Network pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!
Qual é o preço de hoje de XCAD Network (XCAD)?
O preço em tempo real é R$, refletindo uma variação de preço nas últimas 24 horas de --%. Esse valor é recalculado a cada poucos segundos para refletir as negociações em tempo real nos mercados globais.
Quantos tokens de XCAD estão em circulação?
A oferta em circulação de XCAD é de 174817990.5915661, representando a quantidade atualmente detida pelo público. A oferta em circulação afeta a descoberta de preços e a capitalização de mercado, especialmente para ativos emergentes.
Quantos detentores possuem atualmente XCAD Network?
Há uma estimativa de -- detentores únicos de XCAD nas redes suportadas. Um número crescente de detentores geralmente indica uma adoção em ascensão e interesse de longo prazo no ativo.
Qual é a capitalização de mercado de XCAD Network hoje?
A capitalização de mercado está em R$156567.14841753054000, posicionando XCAD Network na posição #8085 mundialmente. A capitalização de mercado ajuda os investidores a entenderem o tamanho relativo e a maturidade do ativo em comparação com outros.
Quão ativamente XCAD está sendo negociado hoje?
Nas últimas 24 horas, o token registrou R$-- em volume de negociação. Volumes mais altos geralmente estão correlacionados com maior liquidez e maior participação de traders.
O que está impulsionando a recente movimentação de XCAD Network?
A recente variação de preço de --% nas últimas 24 horas é influenciada pelo sentimento do mercado, pelo comportamento dos investidores, pelo desempenho da categoria inteira dentro de Artificial Intelligence (AI),SocialFi,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Polygon Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Zilliqa Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Metis Ecosystem,Step Network Ecosystem,Base Ecosystem,opBNB Ecosystem,AI Agent Launchpad e por atualizações do ecossistema de --. Notícias quentes ou aumento do interesse nas negociações também podem contribuir.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.