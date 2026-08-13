Qual é o preço de hoje de XCAD Network (XCAD)?

O preço em tempo real é R$, refletindo uma variação de preço nas últimas 24 horas de --%. Esse valor é recalculado a cada poucos segundos para refletir as negociações em tempo real nos mercados globais.

Quantos tokens de XCAD estão em circulação?

A oferta em circulação de XCAD é de 174817990.5915661, representando a quantidade atualmente detida pelo público. A oferta em circulação afeta a descoberta de preços e a capitalização de mercado, especialmente para ativos emergentes.

Quantos detentores possuem atualmente XCAD Network?

Há uma estimativa de -- detentores únicos de XCAD nas redes suportadas. Um número crescente de detentores geralmente indica uma adoção em ascensão e interesse de longo prazo no ativo.

Qual é a capitalização de mercado de XCAD Network hoje?

A capitalização de mercado está em R$156567.14841753054000, posicionando XCAD Network na posição #8085 mundialmente. A capitalização de mercado ajuda os investidores a entenderem o tamanho relativo e a maturidade do ativo em comparação com outros.

Quão ativamente XCAD está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, o token registrou R$-- em volume de negociação. Volumes mais altos geralmente estão correlacionados com maior liquidez e maior participação de traders.

O que está impulsionando a recente movimentação de XCAD Network?

A recente variação de preço de --% nas últimas 24 horas é influenciada pelo sentimento do mercado, pelo comportamento dos investidores, pelo desempenho da categoria inteira dentro de Artificial Intelligence (AI),SocialFi,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Polygon Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Zilliqa Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Metis Ecosystem,Step Network Ecosystem,Base Ecosystem,opBNB Ecosystem,AI Agent Launchpad e por atualizações do ecossistema de --. Notícias quentes ou aumento do interesse nas negociações também podem contribuir.