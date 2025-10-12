Informações de preço de XBT (XBT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00121233 $ 0.00121233 $ 0.00121233 Mínimo 24h $ 0.0015743 $ 0.0015743 $ 0.0015743 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00121233$ 0.00121233 $ 0.00121233 Máximo 24h $ 0.0015743$ 0.0015743 $ 0.0015743 Máximo histórico $ 0.03015309$ 0.03015309 $ 0.03015309 Menor preço $ 0.000486$ 0.000486 $ 0.000486 Variação de Preço (1h) +0.39% Alteração de Preço (1D) +2.66% Variação de Preço (7d) -35.47% Variação de Preço (7d) -35.47%

O preço em tempo real de XBT (XBT) é $0.00145476. Nas últimas 24 horas, XBT foi negociado entre a mínima de $ 0.00121233 e a máxima de $ 0.0015743, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de XBT é $ 0.03015309, enquanto o mais baixo é $ 0.000486.

Em termos de desempenho de curto prazo, XBT variou +0.39% na última hora, +2.66% nas últimas 24 horas e -35.47% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de XBT (XBT)

Capitalização de mercado $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Fornecimento Circulante 999.73M 999.73M 999.73M Fornecimento total 999,729,758.48 999,729,758.48 999,729,758.48

A capitalização de mercado atual de XBT é $ 1.45M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XBT é 999.73M, com um fornecimento total de 999729758.48. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.45M.