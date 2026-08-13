Preço de Wrapped 3ULL hoje

O preço ao vivo de Wrapped 3ULL (W3ULL) hoje é $ 0, com uma variação de 1.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de W3ULL para USD é de $ 0 por W3ULL.

Wrapped 3ULL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 342,688, com um fornecimento em circulação de 4.38B W3ULL. Nas últimas 24 horas, W3ULL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, W3ULL movimentou-se -0.38% na última hora e -6.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped 3ULL (W3ULL)

Capitalização de mercado $ 342.69K$ 342.69K $ 342.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 342.69K$ 342.69K $ 342.69K Fornecimento Circulante 4.38B 4.38B 4.38B Fornecimento total 4,382,626,918.311758 4,382,626,918.311758 4,382,626,918.311758

A capitalização de mercado atual de Wrapped 3ULL é $ 342.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de W3ULL é 4.38B, com um fornecimento total de 4382626918.311758. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 342.69K.