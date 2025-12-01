Preço de WeWay hoje

O preço ao vivo de WeWay (WWY) hoje é --, com uma variação de 3.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WWY para USD é de -- por WWY.

WeWay ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 69,832, com um fornecimento em circulação de 6.82B WWY. Nas últimas 24 horas, WWY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.080202, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WWY movimentou-se +1.08% na última hora e +21.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de WeWay (WWY)

Capitalização de mercado $ 69.83K$ 69.83K $ 69.83K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 71.69K$ 71.69K $ 71.69K Fornecimento Circulante 6.82B 6.82B 6.82B Fornecimento total 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0

