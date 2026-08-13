Preço de Waffles hoje

O preço ao vivo de Waffles (WAFFLES) hoje é $ 0, com uma variação de 0.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAFFLES para USD é de $ 0 por WAFFLES.

Waffles ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 538,453, com um fornecimento em circulação de 997.96M WAFFLES. Nas últimas 24 horas, WAFFLES foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0425847, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WAFFLES movimentou-se +1.08% na última hora e +24.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.22K.

Informações de mercado de Waffles (WAFFLES)

Capitalização de mercado $ 538.45K$ 538.45K $ 538.45K Volume (24h) $ 5.22K$ 5.22K $ 5.22K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 538.45K$ 538.45K $ 538.45K Fornecimento Circulante 997.96M 997.96M 997.96M Fornecimento total 997,957,670.453863 997,957,670.453863 997,957,670.453863

A capitalização de mercado atual de Waffles é $ 538.45K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.22K. A oferta em circulação de WAFFLES é 997.96M, com um fornecimento total de 997957670.453863. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 538.45K.