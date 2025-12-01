Preço de VR1 hoje

O preço ao vivo de VR1 (VR1) hoje é --, com uma variação de 0.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VR1 para USD é de -- por VR1.

VR1 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,682.76, com um fornecimento em circulação de 669.03M VR1. Nas últimas 24 horas, VR1 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03718439, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VR1 movimentou-se -- na última hora e -9.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de VR1 (VR1)

Capitalização de mercado $ 4.68K$ 4.68K $ 4.68K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.83K$ 6.83K $ 6.83K Fornecimento Circulante 669.03M 669.03M 669.03M Fornecimento total 975,828,326.3377066 975,828,326.3377066 975,828,326.3377066

A capitalização de mercado atual de VR1 é $ 4.68K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VR1 é 669.03M, com um fornecimento total de 975828326.3377066. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.83K.