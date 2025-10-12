Informações de preço de VOI Network (VOI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00052281 Máximo 24h $ 0.00067288 Máximo histórico $ 0.01353747 Menor preço $ 0.00037928 Variação de Preço (1h) -0.60% Alteração de Preço (1D) -17.19% Variação de Preço (7d) -20.79%

O preço em tempo real de VOI Network (VOI) é $0.00055391. Nas últimas 24 horas, VOI foi negociado entre a mínima de $ 0.00052281 e a máxima de $ 0.00067288, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VOI é $ 0.01353747, enquanto o mais baixo é $ 0.00037928.

Em termos de desempenho de curto prazo, VOI variou -0.60% na última hora, -17.19% nas últimas 24 horas e -20.79% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de VOI Network (VOI)

Capitalização de mercado $ 1.09M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.54M Fornecimento Circulante 1.96B Fornecimento total 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de VOI Network é $ 1.09M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VOI é 1.96B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.54M.