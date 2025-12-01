Preço de VitaStem hoje

O preço ao vivo de VitaStem (VITASTEM) hoje é $ 0.112115, com uma variação de 0.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VITASTEM para USD é de $ 0.112115 por VITASTEM.

VitaStem ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 355,592, com um fornecimento em circulação de 3.19M VITASTEM. Nas últimas 24 horas, VITASTEM foi negociado entre $ 0.109148 (mínimo) e $ 0.115398 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.5982, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.106734.

No desempenho de curto prazo, VITASTEM movimentou-se +0.14% na última hora e -1.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de VitaStem (VITASTEM)

Capitalização de mercado $ 355.59K$ 355.59K $ 355.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Fornecimento Circulante 3.19M 3.19M 3.19M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

