Preço de VitaDAO hoje

O preço ao vivo de VitaDAO (VITA) hoje é $ 0.482163, com uma variação de 0.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VITA para USD é de $ 0.482163 por VITA.

VitaDAO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,481,382, com um fornecimento em circulação de 25.89M VITA. Nas últimas 24 horas, VITA foi negociado entre $ 0.476911 (mínimo) e $ 0.506676 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 7.05, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0.

No desempenho de curto prazo, VITA movimentou-se -0.02% na última hora e -7.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de VitaDAO (VITA)

Capitalização de mercado $ 12.48M$ 12.48M $ 12.48M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.55M$ 13.55M $ 13.55M Fornecimento Circulante 25.89M 25.89M 25.89M Fornecimento total 28,096,566.07405386 28,096,566.07405386 28,096,566.07405386

A capitalização de mercado atual de VitaDAO é $ 12.48M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VITA é 25.89M, com um fornecimento total de 28096566.07405386. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.55M.