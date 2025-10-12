Informações de preço de Velar (VELAR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00078315 $ 0.00078315 $ 0.00078315 Mínimo 24h $ 0.00142979 $ 0.00142979 $ 0.00142979 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00078315$ 0.00078315 $ 0.00078315 Máximo 24h $ 0.00142979$ 0.00142979 $ 0.00142979 Máximo histórico $ 0.380312$ 0.380312 $ 0.380312 Menor preço $ 0.00078315$ 0.00078315 $ 0.00078315 Variação de Preço (1h) +0.67% Alteração de Preço (1D) +20.40% Variação de Preço (7d) -28.31% Variação de Preço (7d) -28.31%

O preço em tempo real de Velar (VELAR) é $0.00125773. Nas últimas 24 horas, VELAR foi negociado entre a mínima de $ 0.00078315 e a máxima de $ 0.00142979, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VELAR é $ 0.380312, enquanto o mais baixo é $ 0.00078315.

Em termos de desempenho de curto prazo, VELAR variou +0.67% na última hora, +20.40% nas últimas 24 horas e -28.31% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Velar (VELAR)

Capitalização de mercado $ 415.92K$ 415.92K $ 415.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Fornecimento Circulante 330.69M 330.69M 330.69M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Velar é $ 415.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VELAR é 330.69M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.26M.