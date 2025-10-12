O que é Veil Token (VEIL)

Veil Cash is a privacy application leveraging zk-SNARKs on Base L2, enabling verified depositors to achieve privacy and anonymity within a pool of trusted users. Veil Cash is a non-custodial privacy protocol on Base L2. Veil Cash's goal will be enabling verified users to achieve privacy and anonymity from trusted pools. Veil is a set of smart contracts that will allow users that are deemed as verified users to deposit into the protocol. Users can later withdraw their deposits from another address without creating a link between these two addresses. Verified users are those who meet certain criteria based on both on-chain and off-chain data.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Veil Token (VEIL) Quanto vale hoje o Veil Token (VEIL)? O preço ao vivo de VEIL em USD é 0.158811 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de VEIL para USD? $ 0.158811 . Confira o O preço atual de VEIL para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Veil Token? A capitalização de mercado de VEIL é $ 10.62M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de VEIL? O fornecimento circulante de VEIL é de 66.85M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de VEIL? VEIL atingiu um preço máximo histórico de 0.310953 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de VEIL? VEIL atingiu um preço minímo histórico de 0.02251824 USD . Qual é o volume de negociação de VEIL? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para VEIL é -- USD . VEIL vai subir ainda este ano? VEIL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do VEIL para uma análise mais detalhada.

