O preço ao vivo de Veil Token hoje é 0.158811 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de VEIL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de VEIL facilmente na MEXC agora.

$0.156173
$0.156173$0.156173
+20.10%1D
Gráfico de preço em tempo real de Veil Token (VEIL)
Informações de preço de Veil Token (VEIL) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

+4.92%

+20.56%

+138.05%

+138.05%

O preço em tempo real de Veil Token (VEIL) é $0.158811. Nas últimas 24 horas, VEIL foi negociado entre a mínima de $ 0.127945 e a máxima de $ 0.219212, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VEIL é $ 0.310953, enquanto o mais baixo é $ 0.02251824.

Em termos de desempenho de curto prazo, VEIL variou +4.92% na última hora, +20.56% nas últimas 24 horas e +138.05% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Veil Token (VEIL)

A capitalização de mercado atual de Veil Token é $ 10.62M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VEIL é 66.85M, com um fornecimento total de 79999999.93845622. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.71M.

Histórico de preços de Veil Token (VEIL) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Veil Token em USD foi de $ +0.02708841.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Veil Token em USD foi de $ +0.2398000997.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Veil Token em USD foi de $ +0.0612946141.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Veil Token em USD foi de $ +0.0951421747242261.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.02708841+20.56%
30 dias$ +0.2398000997+151.00%
60 dias$ +0.0612946141+38.60%
90 dias$ +0.0951421747242261+149.43%

O que é Veil Token (VEIL)

Veil Cash is a privacy application leveraging zk-SNARKs on Base L2, enabling verified depositors to achieve privacy and anonymity within a pool of trusted users.

Veil Cash is a non-custodial privacy protocol on Base L2. Veil Cash's goal will be enabling verified users to achieve privacy and anonymity from trusted pools.

Veil is a set of smart contracts that will allow users that are deemed as verified users to deposit into the protocol. Users can later withdraw their deposits from another address without creating a link between these two addresses.

Verified users are those who meet certain criteria based on both on-chain and off-chain data.

Recurso de Veil Token (VEIL)

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Veil Token (VEIL)

Quanto vale hoje o Veil Token (VEIL)?
O preço ao vivo de VEIL em USD é 0.158811 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de VEIL para USD?
O preço atual de VEIL para USD é $ 0.158811. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Veil Token?
A capitalização de mercado de VEIL é $ 10.62M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de VEIL?
O fornecimento circulante de VEIL é de 66.85M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de VEIL?
VEIL atingiu um preço máximo histórico de 0.310953 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de VEIL?
VEIL atingiu um preço minímo histórico de 0.02251824 USD.
Qual é o volume de negociação de VEIL?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para VEIL é -- USD.
VEIL vai subir ainda este ano?
VEIL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do VEIL para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

