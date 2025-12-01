Preço de USDZ hoje

O preço ao vivo de USDZ (USDZ) hoje é $ 0.877096, com uma variação de 0.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USDZ para USD é de $ 0.877096 por USDZ.

USDZ ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 263,124, com um fornecimento em circulação de 300.00K USDZ. Nas últimas 24 horas, USDZ foi negociado entre $ 0.872499 (mínimo) e $ 0.885886 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.16, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.428493.

No desempenho de curto prazo, USDZ movimentou-se +0.21% na última hora e +0.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de USDZ (USDZ)

Capitalização de mercado $ 263.12K$ 263.12K $ 263.12K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 263.12K$ 263.12K $ 263.12K Fornecimento Circulante 300.00K 300.00K 300.00K Fornecimento total 300,000.0 300,000.0 300,000.0

A capitalização de mercado atual de USDZ é $ 263.12K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USDZ é 300.00K, com um fornecimento total de 300000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 263.12K.