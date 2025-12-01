Preço de USDu hoje

O preço ao vivo de USDu (USDU) hoje é $ 0.999608, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USDU para USD é de $ 0.999608 por USDU.

USDu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,136,310, com um fornecimento em circulação de 26.15M USDU. Nas últimas 24 horas, USDU foi negociado entre $ 0.999441 (mínimo) e $ 0.999832 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.018, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.987204.

No desempenho de curto prazo, USDU movimentou-se +0.01% na última hora e +0.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de USDu (USDU)

Capitalização de mercado $ 26.14M$ 26.14M $ 26.14M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.14M$ 26.14M $ 26.14M Fornecimento Circulante 26.15M 26.15M 26.15M Fornecimento total 26,148,782.414341 26,148,782.414341 26,148,782.414341

A capitalização de mercado atual de USDu é $ 26.14M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USDU é 26.15M, com um fornecimento total de 26148782.414341. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.14M.