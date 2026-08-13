Preço de UpScalp hoje

O preço ao vivo de UpScalp (UPSCALP) hoje é $ 0, com uma variação de 5.63% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UPSCALP para USD é de $ 0 por UPSCALP.

UpScalp ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 56,153, com um fornecimento em circulação de 896.86M UPSCALP. Nas últimas 24 horas, UPSCALP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UPSCALP movimentou-se +0.20% na última hora e +24.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de UpScalp (UPSCALP)

Capitalização de mercado $ 56.15K$ 56.15K $ 56.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 62.60K$ 62.60K $ 62.60K Fornecimento Circulante 896.86M 896.86M 896.86M Fornecimento total 999,856,142.492766 999,856,142.492766 999,856,142.492766

A capitalização de mercado atual de UpScalp é $ 56.15K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UPSCALP é 896.86M, com um fornecimento total de 999856142.492766. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 62.60K.