Preço de UNO hoje

O preço ao vivo de UNO (UNO) hoje é $ 0.998782, com uma variação de 0.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UNO para USD é de $ 0.998782 por UNO.

UNO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,968.19, com um fornecimento em circulação de 15.99K UNO. Nas últimas 24 horas, UNO foi negociado entre $ 0.977293 (mínimo) e $ 1.006 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.27, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.748245.

No desempenho de curto prazo, UNO movimentou-se +0.80% na última hora e +1.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de UNO (UNO)

Capitalização de mercado $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Fornecimento Circulante 15.99K 15.99K 15.99K Fornecimento total 15,987.67352317262 15,987.67352317262 15,987.67352317262

