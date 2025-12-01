Preço de Transfidelity hoje

O preço ao vivo de Transfidelity (FIDEL) hoje é $ 0.235811, com uma variação de 2.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FIDEL para USD é de $ 0.235811 por FIDEL.

Transfidelity ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 235,811, com um fornecimento em circulação de 1.00M FIDEL. Nas últimas 24 horas, FIDEL foi negociado entre $ 0.236015 (mínimo) e $ 0.243383 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.8633, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.236015.

No desempenho de curto prazo, FIDEL movimentou-se -0.23% na última hora e -5.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Transfidelity (FIDEL)

Capitalização de mercado $ 235.81K$ 235.81K $ 235.81K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 235.81K$ 235.81K $ 235.81K Fornecimento Circulante 1.00M 1.00M 1.00M Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Transfidelity é $ 235.81K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FIDEL é 1.00M, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 235.81K.