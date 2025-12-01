Preço de Topless hoje

O preço ao vivo de Topless (TOPLESS) hoje é --, com uma variação de 1.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TOPLESS para USD é de -- por TOPLESS.

Topless ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 22,509, com um fornecimento em circulação de 998.54M TOPLESS. Nas últimas 24 horas, TOPLESS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00265903, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TOPLESS movimentou-se +0.75% na última hora e -2.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Topless (TOPLESS)

Capitalização de mercado $ 22.51K$ 22.51K $ 22.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 22.51K$ 22.51K $ 22.51K Fornecimento Circulante 998.54M 998.54M 998.54M Fornecimento total 998,541,360.283851 998,541,360.283851 998,541,360.283851

A capitalização de mercado atual de Topless é $ 22.51K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TOPLESS é 998.54M, com um fornecimento total de 998541360.283851. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 22.51K.