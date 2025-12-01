Preço de Tokenize Xchange hoje

O preço ao vivo de Tokenize Xchange (TKX) hoje é $ 1.79, com uma variação de 1.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TKX para USD é de $ 1.79 por TKX.

Tokenize Xchange ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 143,467,313, com um fornecimento em circulação de 80.00M TKX. Nas últimas 24 horas, TKX foi negociado entre $ 1.77 (mínimo) e $ 1.8 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 50.43, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.111255.

No desempenho de curto prazo, TKX movimentou-se +0.12% na última hora e +4.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Tokenize Xchange (TKX)

Capitalização de mercado $ 143.47M$ 143.47M $ 143.47M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 179.34M$ 179.34M $ 179.34M Fornecimento Circulante 80.00M 80.00M 80.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Tokenize Xchange é $ 143.47M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TKX é 80.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 179.34M.