Preço de Terminal hoje

O preço ao vivo de Terminal (TERMINAL) hoje é $ 0.00026664, com uma variação de 5.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TERMINAL para USD é de $ 0.00026664 por TERMINAL.

Terminal ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 226,607, com um fornecimento em circulação de 849.87M TERMINAL. Nas últimas 24 horas, TERMINAL foi negociado entre $ 0.00026569 (mínimo) e $ 0.00028977 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01162659, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00005437.

No desempenho de curto prazo, TERMINAL movimentou-se -0.13% na última hora e +0.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Terminal (TERMINAL)

Capitalização de mercado $ 226.61K$ 226.61K $ 226.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 266.64K$ 266.64K $ 266.64K Fornecimento Circulante 849.87M 849.87M 849.87M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

