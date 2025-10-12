O preço ao vivo de Tema hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TEMA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TEMA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Tema hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TEMA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TEMA facilmente na MEXC agora.

Mais sobre TEMA

Informações sobre preços de TEMA

Site oficial do TEMA

Tokenomics de TEMA

Previsão de preço de TEMA

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Tema

Preço de Tema (TEMA)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 TEMA para USD

$0.00015334
$0.00015334$0.00015334
-1.60%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Tema (TEMA)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:55:31 (UTC+8)

Informações de preço de Tema (TEMA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.062646
$ 0.062646$ 0.062646

$ 0
$ 0$ 0

-0.29%

-1.61%

+17.65%

+17.65%

O preço em tempo real de Tema (TEMA) é --. Nas últimas 24 horas, TEMA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TEMA é $ 0.062646, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, TEMA variou -0.29% na última hora, -1.61% nas últimas 24 horas e +17.65% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Tema (TEMA)

$ 153.70K
$ 153.70K$ 153.70K

--
----

$ 153.70K
$ 153.70K$ 153.70K

999.96M
999.96M 999.96M

999,955,217.105213
999,955,217.105213 999,955,217.105213

A capitalização de mercado atual de Tema é $ 153.70K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TEMA é 999.96M, com um fornecimento total de 999955217.105213. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 153.70K.

Histórico de preços de Tema (TEMA) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Tema em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Tema em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Tema em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Tema em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-1.61%
30 dias$ 0-30.81%
60 dias$ 0-32.79%
90 dias$ 0--

O que é Tema (TEMA)

$TEMA is the official token representing Tema, the world's most famous raccoon, boasting a massive online following of over 2.7 million on TikTok, 1.7 million on YouTube, and 314,000 on Instagram. This isn't just another meme coin; $TEMA bridges the gap between a globally recognized online personality and the exciting world of Web3, offering a unique investment opportunity tied to a proven, highly engaged audience.

By holding $TEMA, you become part of a vibrant and rapidly growing community built around Tema's captivating content and undeniable charisma. This established fanbase, already deeply connected and engaged, provides a solid foundation for organic growth and long-term community development, setting $TEMA apart from fleeting meme trends. We're not just capitalizing on a viral moment; we're establishing a sustainable ecosystem powered by a pre-existing, massive audience.

Our team is committed to delivering genuine value and building a thriving community beyond the initial excitement of the token launch. The $TEMA roadmap includes, ensuring the token maintains utility and long-term value. This multifaceted approach fosters loyalty and engagement, strengthening the $TEMA ecosystem.

The $TEMA token operates on a system designed to reward holders and promote community growth. To ensure smooth transactions, please use sufficient slippage on exchanges.

Investing in $TEMA is not simply a financial opportunity; it's an investment in a thriving community, built around a beloved online icon. Join us in creating a sustainable and exciting Web3 project where the power of social media influence meets the innovative potential of blockchain technology

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Tema (TEMA)

Site oficial

Previsão de preço do Tema (em USD)

Quanto valerá Tema (TEMA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Tema (TEMA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Tema.

Confira a previsão de preço de Tema agora!

TEMA para moedas locais

Tokenomics de Tema (TEMA)

Compreender a tokenomics de Tema (TEMA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TEMA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Tema (TEMA)

Quanto vale hoje o Tema (TEMA)?
O preço ao vivo de TEMA em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TEMA para USD?
O preço atual de TEMA para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Tema?
A capitalização de mercado de TEMA é $ 153.70K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TEMA?
O fornecimento circulante de TEMA é de 999.96M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TEMA?
TEMA atingiu um preço máximo histórico de 0.062646 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TEMA?
TEMA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de TEMA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TEMA é -- USD.
TEMA vai subir ainda este ano?
TEMA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TEMA para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:55:31 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Tema (TEMA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.