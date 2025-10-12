Informações de preço de Tema (TEMA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.062646$ 0.062646 $ 0.062646 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.29% Alteração de Preço (1D) -1.61% Variação de Preço (7d) +17.65% Variação de Preço (7d) +17.65%

O preço em tempo real de Tema (TEMA) é --. Nas últimas 24 horas, TEMA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TEMA é $ 0.062646, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, TEMA variou -0.29% na última hora, -1.61% nas últimas 24 horas e +17.65% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Tema (TEMA)

Capitalização de mercado $ 153.70K$ 153.70K $ 153.70K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 153.70K$ 153.70K $ 153.70K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,955,217.105213 999,955,217.105213 999,955,217.105213

A capitalização de mercado atual de Tema é $ 153.70K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TEMA é 999.96M, com um fornecimento total de 999955217.105213. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 153.70K.