Tokenomics de Tema (TEMA)
Tokenomics e análise de preços de Tema (TEMA)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Tema (TEMA), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Tema (TEMA)
$TEMA is the official token representing Tema, the world's most famous raccoon, boasting a massive online following of over 2.7 million on TikTok, 1.7 million on YouTube, and 314,000 on Instagram. This isn't just another meme coin; $TEMA bridges the gap between a globally recognized online personality and the exciting world of Web3, offering a unique investment opportunity tied to a proven, highly engaged audience.
By holding $TEMA, you become part of a vibrant and rapidly growing community built around Tema's captivating content and undeniable charisma. This established fanbase, already deeply connected and engaged, provides a solid foundation for organic growth and long-term community development, setting $TEMA apart from fleeting meme trends. We're not just capitalizing on a viral moment; we're establishing a sustainable ecosystem powered by a pre-existing, massive audience.
Our team is committed to delivering genuine value and building a thriving community beyond the initial excitement of the token launch. The $TEMA roadmap includes, ensuring the token maintains utility and long-term value. This multifaceted approach fosters loyalty and engagement, strengthening the $TEMA ecosystem.
The $TEMA token operates on a system designed to reward holders and promote community growth. To ensure smooth transactions, please use sufficient slippage on exchanges.
Investing in $TEMA is not simply a financial opportunity; it's an investment in a thriving community, built around a beloved online icon. Join us in creating a sustainable and exciting Web3 project where the power of social media influence meets the innovative potential of blockchain technology
Tokenomics de Tema (TEMA): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Tema (TEMA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens TEMA que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens TEMA podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do TEMA, explore o preço em tempo real do token TEMA!
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
