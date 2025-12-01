Preço de Taboshi hoje

O preço ao vivo de Taboshi (TABOSHI) hoje é $ 12.57, com uma variação de 2.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TABOSHI para USD é de $ 12.57 por TABOSHI.

Taboshi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 693,209, com um fornecimento em circulação de 55.14K TABOSHI. Nas últimas 24 horas, TABOSHI foi negociado entre $ 12.29 (mínimo) e $ 12.6 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 47.25, enquanto a mínima histórica foi de $ 10.95.

No desempenho de curto prazo, TABOSHI movimentou-se +1.65% na última hora e +9.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Taboshi (TABOSHI)

Capitalização de mercado $ 693.21K$ 693.21K $ 693.21K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M Fornecimento Circulante 55.14K 55.14K 55.14K Fornecimento total 185,964.0 185,964.0 185,964.0

A capitalização de mercado atual de Taboshi é $ 693.21K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TABOSHI é 55.14K, com um fornecimento total de 185964.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.34M.