Preço de Taboo hoje

O preço ao vivo de Taboo (TABOO) hoje é $ 0.00002851, com uma variação de 1.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TABOO para USD é de $ 0.00002851 por TABOO.

Taboo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 278,713, com um fornecimento em circulação de 9.78B TABOO. Nas últimas 24 horas, TABOO foi negociado entre $ 0.00002777 (mínimo) e $ 0.00002867 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.063936, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002445.

No desempenho de curto prazo, TABOO movimentou-se -0.09% na última hora e +6.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Taboo (TABOO)

Capitalização de mercado $ 278.71K$ 278.71K $ 278.71K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 278.71K$ 278.71K $ 278.71K Fornecimento Circulante 9.78B 9.78B 9.78B Fornecimento total 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0

