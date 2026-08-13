Qual é o preço atual de Synapse Power?

Synapse Power está sendo negociado a R$0.0621047644655581722000, o que representa uma variação de preço de 0.44% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como XNAP se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 0.44% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se XNAP está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Synapse Power está se saindo em comparação com tokens da categoria Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,DePIN?

No segmento Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,DePIN, XNAP demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Synapse Power hoje?

A capitalização de mercado de R$9376712.72030704404000 coloca XNAP no ranking #2282, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.0614089968398110077000 e R$0.0622496304508685829000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente XNAP está sendo negociado?

Synapse Power gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de XNAP?

Com 150982109.64 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.